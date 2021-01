Hit: Sleteo kamionom s puta, sve objasnio na nemačkom – sa zagorskim izgovorom (video)

Spediteur aus Slowenien über seinem Unfall auf der A9

Darko Josipovic, Spediteur aus Slowenien, beschreibt sympathisch und menschlich wie es zu seinem Unfall kommen konnte. Auf der A9 in Richtung München bei Bad Klosterlausnitz verlor er am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wegen Schnee und Glätte rutschte sein Sattelzug in die Leitplanke und verfing sich im Pfeiler eines Auto­bahn­schildes. Verletzt wurde niemand.

