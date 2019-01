Hladnoće zahvatile velike delove SAD

VAŠINGTON – Ekstremno hladno vreme zahvatilo je danas veliki deo SAD, od Srednjeg zapada do istočne obale, i dovelo do pada temperature u Bostonu, Vašingtonu i Njujorku do minus 16 stepeni Celzijusovih, prenosi Rojters.

Američka Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je izdato upozorenje za još 10 američkih saveznih država, pošto se očekuju vetrovi brzine do 70 kilometara na čas.

Najmanje 300 letova je danas otkazano, ali se železnički saobraćaj polako vraća u normalu nakon jučerašnjeg pada temperature.

U nedelju je bilo odloženo više od 14.000 letova, a 2.000 otkazano zbog ekstremno hladnog vremena.

Otopljenje se očekuje već od utorka, ali neće potrajati, jer se tokom vikenda očekuje još jedan „arktički udarac“, prenosi agencija.

