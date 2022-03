Hoce da Rumunija, Slovacka, Španija i Grčka priznaju Kosovo

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da pojedini na Zapadu hoće da četiri zemlje EU, koje su članice NATO-a priznaju Kosovo, kako bi Priština ušla u NATO i da je to sada potvrdio i bivši portparol NATO-a Džejmi Šej.

Vučić je tako odgovorio na pitanje kako komentariše to što je Šej izjavio da je potrebno još samo četiri zemlje NATO da se saglase i da Kosovo postane članica.

Vučić je kazao, gostujući na Pinku, da su to sve zemlje osim Kipra – Rumunija, Slovačka, Španija i Grčka, ali da ne misli da je to realno u ovom trenutku.

„To je njihova ideja, hoće da kroz tu ideju uguruju, ali ne mislim da je to sada realno, nije im potrebna Srbija kao protivnik jer im ne treba još neki problem negde. Ali, ta ideja postoji. Nisam ja izmislio priču o NATO i Kosovu – 50 puta sam prošao kroz sve papire, koje dobijam od službi“.

Vučić je dodao da, ipak, ne razumeju da i Amerikanci nisu sasvim za to, niti Evropljani mogu da budu sasvim za to, jer doživaljavaju NATO kao odbrambeno -bezbednosni savez a ne kao nesto za politički pritisak.

Nisam siguran da će tu odluku da donesu, dodao je Vučić i istakao da je Šej već pokazao u prošlosti šta misli i želi Srbiji.

Na pitanje kako komentariše to što ga je Šej pominjao u svom intervjuu i količinu oružja koju kupuje Srbija, predsednik kaže:

„Pošto ne bi mogao da nas bije kao 1999, pa bi želeo da Srbija bude slabija, e baš mi je žao, vidim da dobro prati snaženje Srbije, pa bi želeo da Srbija bude slabija“.

Vučić je rekao da mu neće ni pominjati oružje kao što to Šej radi, već da će mu samo spomenuti nastradalu decu – Bojanu Tošović, 11.mesečnu bebnu iz Merdara, Milicu Rakić i Sanju Milenković.

„Pitam ga sad javno: Spavaš li Šej, da li možeš da spavaš, je l te nije sramota da govoriš bilo šta o Srbiji?“, poručio je Vučić.

Takođe, zapitao je za šta je kriva Srbija. Da li za to što poštuje međuanrodno pravo?

„Ti koji nas sada optužuju koriste iste izraze kao kad su nas bombardovali samo su promenili strane, a Srbija se drži postovanja medunarodnog javnog prava. I tada smo poštovali i danas poštujemo“, istakao je Vučić.

Takođe, poručuje da Srbiji ne pada napamet da izbacuje iz škole Dostojevskog, Čajkovskog i druge ruske umetnike i pita kakve oni veze imaju sa tim šta se dešava sa Ukrajinom.

Vučić je naglasio da mi treba da budemo stabilni i vodimo računa o sebi.

Predsednik Srbije Bajdenove izjave tumači tako što kaže da Bajden pokušava da izbegne svetski rat.

Dodaje da je video neke komentare – zašto sada NATO ne bombarduje Moskvu kao Beograd i slično.

Vučić kaže da to nije realno i da bi izazvalo svetski rat.

Samo da se ovo zaustavi, jer ovde pobednika biti neće.

Na pitanje kako vidi ishod ovog sukoba kaže da ne može javno da kaže svoje mišljenje, ali da ga saopštava onome kome treba i da se on kao predsednik Srbije ne bavi kafanskim pričama.

„Svi u Srbiji bolje znaju Putina od mene, a eto sreo sam se sa njim 19 ili 20 puta“, dodao je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.