Holandski liberali za kažnjavanje spasavavanja davljenika

HAG – Vladajuća holandska Narodna partija za slobodu i demokratiju (VVD) premijera Marka Rutea traži uvođenje zatvorskih kazni za spasavanje života na moru.

„Idealisti“ koji bez dozvole izvlače ljude iz klimavih čamaca moraju biti optuženi za pružanje pomoći u krijumčarenju ljudi, navela je Ruteova stranka, a zahtev je dobio većinsku podršku u parlamentu, preneo je holandski dnevni list AD.

„Organizacije koje namenski plove uz obalu na mestima na kojima su krijumčari ljudi aktivni, zapravo čine poslednju kariku u ovom lancu krijumčara koji seže do Afrike. Reč je, zapravo, o akcijama prevoza a ne spasavanja“, naveo je poslanik te liberalne stranke Jerun van Vajngarden.

U skladu s tim, liberali zahtevaju da članovi posade koji plove pod holandskom zastavom, kao što je to slučaj sa brodom „Sea-Watć 3“, mogu dobiti zatvorsku kaznu do četiti godine, ili novčanu kaznu do 83.000 evra, dok nalogodavcima takozvanih „akcija spasavanja“ bez dozvole, prema itelijanskom primeru, sledi novčana kazna.

U Italiji je juče kapetan broda „Sea-Watć 3“, tridesetjednogodišnja Nemica Karola Rakete, nakon izvesnog vremena provedenog u kućnom pritvoru, izašla pred sudiju pod optužbom da je ignorisala zabranu italijanskog vojnog broda i sa nekoliko desetina spasenih davljenika doplovila bez dozvole do ostrva Lampeduza.

Kako nijedna zemlja spasenim davljenicima nije dala dozvolu za iskrcavanje sa broda, nakon 14 dana kapetan Rakete nije imala drugu mogućnost već da pristane. Italijanska vlada ju je optužila za krijumčarenje ljudi, ali je sudija optužbu odbacio i naveo da je ona zapravo ispravno postupila ispunjavajući svoju obavezu da kao kapetan broda davljenike spasi i odvede na sigurno.

„Prema članovima 255 i 450 Krivičnog zakonika, u Holandiji je kažnjivo ne pomoći ljudima koji se nalaze u životnoj opasnosti. Ali izbeglice moramo pustiti da se udave“, jedan je od komentara u ostraščenoj debati na Tviteru.

