HOS-ovci I nepozvani okupirali trg u Kninu, posle ceremonije

KNIN – Neposredno nakon okončanja centralne ceremonije obeležavanja Dana pobede I 25 godina od akcije Oluja, centralni trg u Kninu okupirali su pripadnici HOS-a sa majicama na kojima je odštampan grb sa ustaškim pokličem “za dom spremni”.

Oni su i uzvikivali “za dom spremni”.

Među njima je I gradonačelnik Vukovara, bivsi HDZ-ovac I aktuelni poslanik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

On je novinarima rekao da je današnja proslava zvanično zamišljena kao svojevrsna proklamacija pomirenja Hrvata I Srba, ali, kako kaže, to nije uspelo, jer takva proklamacija mora biti izraz celog hrvatskog naroda, a to nije slučaj.

“Bitno je da smo danas tu, iako, kao gradonačelnik Vukovara, nisam dobio pozivnicu”, rekao je Penava.

(Tanjug)

