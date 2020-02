HR: Inauguracija primerena, obrćanje uravnoteženo

ZAGREB – Nekadašnji hrvatski predsednik Ivo Josipović je inauguraciju predsednika Zorana Milanovića ocenio lepom i dostojanstvenom, a predsednik parlamenta, Gordan Jandroković izjavio je da je obraćanje Milanovića dobar početak predsedničkog mandata.

Analitičari smatraju da je inauguracija, prvi put održana na Pantovčaku, bila primerena, a obraćanje Milanovića uravnoteženo.

Josipović kaže da od Milanovića očekuje da državu vodi proevropski, pomogne društvu da završi ratove i postane mirnodopsko civilno društvo kao i da najbolje vrednosti antifašizma i Domovinskog rata budu deo njegove i supstrata hrvatske politike.

„Provukao je i frazu da su ratovi gotovi i to smatram vrlo važnim. Naslućujem da Milanović ima ambiciju pomoći društvu da završi Drugi svetski rat pa i Domovinski…“, naveo je Josipović komentarišući predsednikovo obraćanje.

Za inaugurciju je rekao da je bila decentna, ugodna i dostojanstvena.

Nada se, kazao je, da će Milanović ostvariti sve što je rekao u svom govoru za koji kaže da je bio odličan.

Iz predsjednikova govora Josipović je istakao tri važne oblasti – pravosuđe, nauku i obrazovanje, kao i socijalnu komponentu društva.

Jandroković je inaoguracioni govor novog predsednika Zorana Milanovića ocenio dobrim početkom mandata, posebno istaknuvši potrebu saradnje na dobrobit Hrvatske.

Jandroković kaže da je Milanović u obrćanju uputio nekoliko bitnih poruka, a najvažnijom smatra onu kojom je pozvao na saradnju na dobrobit Hrvatske bez obzira na političke razlike i različite svetonazore.

„Mislim da je to dobar početak i nadam se da će i mandat predsednika Milanovića proteći u tom duhu“, dodao je Jandroković, nakon inauguracije na Pantovčaku.

Jandrokoviću nije sporno što se Milanović opredelio za minimalističku formu same inaugiracije i nepretenciozan govor. „To je njegova odluka, on je predsednik, dobio je poverenje građana i to treba poštovati“, istakao je.

Iako je često polemisao sa Milanovićem dok je bio premijer, Jandroković se sada nada korektnoj saradnji u kojoj će obojica zadržati svoje pozicije, poglede na život i politiku.

Politički analitičari Žarko Puhovski i Davor Đenero ocenili su da je inauguracija predsednika Milanovića bila primerena, sa od pre poznatim političkim stavovima u govoru, dok je za njegovo obraćanje komunikolog Ivan Tanta rekao da je bilo uravnoteženo i bez prepotencije.

„Ako se po jutru dan poznaje, onda možemo reći da ćemo imati vrlo smirenu političku i uravnoteženu situaciju vezanu za predsednika, Banske dvore, i normalnu situaciju koja se odnosi na susede“, rekao je Tanta.

Milanović je, kazao je, u govoru istaknuo da će se u spoljnoj politici fokusirati na one tačke na kojima se može graditi saradnja i prosperitet.

„Čuo sam negde da bi njegov prvi službeni put trebao da bude u Sloveniju, do sada su prva službena putovanja bila u Bosnu i Hercegovinu. Ako je to tačno to već pokazuje jedan novi put“, konstatovao je Tanta.

