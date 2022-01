HR: Ko veša životinjske organe po drveću u selu kod Pule

ZAGREB – Hrvatska policija još od septembra istražuje neuobičajenu pojavu da neko u selu Šikići kod Pule ubija ovce, a organe ubijenih životinja veša o obližnja stabla.

Prvu je lešinu u septembru prošle godine pronašao suprug Dragice Žufić, a zagrebački RTL preneo je da strah ne izaziva samo lešima životinje, već, kažu, dodatnu jezu u celu priču unele su obešene životinjske utrobe.

„Imam unučad koji isto šetaju sa mnom, prvo nije lepo, kad oni to vide svojim očima to je prestrašno, kao drugo i psi to vuku i zaprljaju se, prenosi se zaraza“, ispričala je Dragica.

Odmah je pozvala nadležne veterinare, inspektore, higijeničare i lovce. Oni tvrde da ovako nešto još nisu videli.

Željko Župčić, predsednik Lovačkog društva Istra rekao je za RTL da to sa lovom nema nikakve veze.

„Ne znam šta bih rekao na ovaj slučaj. Ovo je zaista čin jedne bolesne osobe“, rekao je Župčić, preneo je hrvatski portal Index.

Slučaj je komentarisao i psihijatar, koji kaže da dok je počinitej nepoznat i nisu poznati njegovi motivi to, ističe, svakako nije prikladan način ostavljanja poruke, bilo kome osim ako se ne želi da ta poruka izazove ono što je izazvala, a to je zgražanje i strah.

Priča se o dve moguće teorije, a to je da neko pokušava da otera susede jer su u blizini atraktivna građevinska zemljišta, a druga je, kažu, da je reč o sulodom činu bolesne osobe.

(Tanjug)

