HR: Milošević u Kninu-poruka Srbiji da se „okrene budućnosti“

KNIN – Novi šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman nazvao je dolazak u Knin potpredsednika hrvatske Vlade i člana SDŠ-a Borisa Miloševića prekretnicom i „fantastičnom porukom Srbiji“ da se okrene budućnosti.

„Na kraju on (Milošević) je i građanin Hrvatske. Srbi su zastupljeni u Hrvatskom saboru, ali rekao bih da je to jedna fantastična poruka prema Srbiji, koja ne bi trebalo da se čudi, već da pozdravi da Srbi u Hrvatskoj rešavaju sva svoja pitanja sa demokratski izabranom Vladom“, rekao je Grlić Radman za televiziju N1 Zagreb.

Kako je dodao, Miloševićev dolazak u Knin je „sjajan iskorak i civilizacijski i politički gest“, koji može da doprinese unapređenju odnosa i da bude primer Srbiji da se okrene budućnosti.

Upitan na kakav bi prijem u Srbiji mogli da naiđu govori predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, ocenio je da se u sva četiri govora govorilo o „uključivosti, toleranciji, budućnosti, pomirenju“.

„Mi se zalažemo za stabilnost, mir, poštovanje, toleranciju. Sa Srbijom očekujemo rešavanje otvorenih pitanja. Srbija je dužna i obavezna da o nestalim osobama da odgovore njihovim porodicama“, rekao je Grlić Radman.

Hrvatski ministar veterana Tomo Medved pozvao je danas Srbiju da se ugleda na Hrvatsku i da je poruka iz Knina poruka „jedinstva i jedinstvenog pristupa svim otvorenim pitanjima, prenosi portal Index.

Kako je rekao novinarima, nakon završene ceremonije obeležavanja 25.godišnjice operacije „Oluja“, ta poruka je usmerena ka „svima da se zajedno usmerimo na rešavanje svih bitnih područja i pitanja“, prenosi portal Index.

On je dodao i da je navikao na „negativne poruke iz Srbije“ u vezi obelezavanja Oluje.

Predsednik desničarskog Domovinskog pokreta i potpredsednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro, izjavio je da se dolasku Borisa Miloševića na službeno obeležavanje godišnjice pridaje više pažnje nego što to zaslužuje, kao i da se Plenković i predsednik SDŠ-a Milorad Pupovac nalaze u bezizlaznim situacijama, pa „brane neodbranjivo kako bi osigurali saborsku većinu“.

„Mislim da je to nekorektno. S druge strane, Plenković brani poziciju da je ovo vreme nekakvog pomirenja. Nema razloga za nikakvo pomirenje“, zaključio je Škoro.

„Domovinski pokret neće pristati na izjednačavanje žrtve i agresora i uvek će se zalagati za istinu“, poručio je Škoro u Kninu nakon što je kao potpredsednik Sabora odbio da učestvuje u zvaničnom protokolu obeležavanja 25. godišnjice Oluje.

Hrvatski general Ante Gotovina rekao je, upitan da li je zadovoljan dolaskom u Knin Borisa Milosevića, da je današnje obeležavanje bilo dostojanstveno i da je to dobro, prenosi Jutarnji list.

Gradonačelnik Vukovara, bivsi HDZ-ovac i aktuelni poslanik Domovinskog pokreta Ivan Penava, izjavio je danas da je svako selo u okolini Vukovara stradalo deseterostruko u odnosu na Grubore.

Na pitanje novinara koji je njegov stav o odlasku ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, Penava je rekao da nijedno mesto gde je stradala i jedna nevina žrtva ne sme biti upitno, ali je problem u sledećem:

„Potencirati Grubore u situaciji kada imate 2.717 žrtava za koje mahom niko nije odgovarao, kada imate srušene gradove i sela, preveliki je to niz kada samo u okolini Vukovara imate svako selo koje je deseterostruko stradalo u odnosu na Grubore“, rekao je Penava.

On je ocenio da je „ogromno poniženje“ da se o Gruborima „trguje i priča“ na današnji dan i dodao da se ne slaže ni sa, kako je naveo, „sterilnom“ atmosferom proslave „Oluje“ u Kninu, gde se narod razdvaja od političara.

„Iskreno sam srećan i ponosan zbog Oluje, ali ipak, jednako kao i većina ljudi u Kninu, s jednim velikim upitnikom u glavi, s jednom zebnjom zašto se ovo radi na ovakav nacin. Zašto su Milorad Pupovac i Miloševic, svi naši politicari, važniji od naroda, to mi nikad neće biti jasno. Protivnik sam te politike. Mislim da to nije dobro“, rekao je Penava dodajući da on, kao gradonačelnik Vukovara, nije dobio službeni poziv za obeležavanje „Oluje“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.