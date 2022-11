HR sabor raspravlja o učešću u misiji EU za podršku UKR

ZAGREB – Hrvatski sabor počeo je danas raspravu o vladinom Predlogu odluke o učešću Oružanih snaga Hrvatske u misiji Evropske unije za vojnu pomoć za podršku Ukrajini „EU Military Ašistance Mišion – Ukraine “ (EUMAM), sa kojom nije saglasan šef države i vrhovni komandant Zoran Milanović, a protivi mu se i opozicija.

Na početku sednice reakcije je izazvao postupak poslanika Hrvoja Zekanovića, bivšeg suvereniste, sada u Klubu demohrišćana, koji je istakao papir sa slovom Z i poručio da svi oni koji su protiv vladinog Predloga okače takav znak na zid, kao znak podrške Rusiji.

Premijer Andrej Plenković, koga Zekanović podržava, rekao je ranije da očekuje zanimljivu političku raspravu o ovom vladinom predlogu, a ministar odbrane Mario Banožić je rekao da je uveren da će vladin predlog imati dvotrećinsku većinu u parlamentu, a da svi oni koji budu protiv moraju to i da obrazlože.

Pitanje obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ili učešća hrvatskih vojnika u obuci Ukrajinaca u nekoj trećoj zemlji je već duže vreme glavna tema u hrvatskoj javnosti oko kojeg su u sporu vlada i predsednik države.

Milanović, pojedini pravni stručnjaci i opozicija smatraju da će pozitivnim mišljenjem na vladin predlog biti prekršen Ustav Hrvatske, dok premijer i vlada tvrde da je sve u skladu sa najvišim državnim aktom.

Na potez Zekanovića prvi je reagovao poslanik suverenista Marijan Pavliček rekavši da „nije bitno šta se kaže, već ko kaže“ i da je njegov bivši stranački kolega „čovek koji je izgubio svaki legitmitet i obraz“.

Poslanik Stipo Minarić Ćipe se javno izvinio što je, kako je kazao, ovakav čovek (Zekanović) u sabor ušao na listi Domovinskog pokreta.

Učešće pripadnika Oružanih snaga Hrvatske u misiji EU (EUMAM) juče su podržali saborski odbori za obranu i zakonodavstvo.

Opozicija se, međutim, protivi vladinom predlogu, a SDP i Zeleno-levi blok predlažu kompromisno rešenje koje bi trebalo da nađu predsednik Milanović i vlada.

Poslanici Mosta odbijaju da učestvuju u raspravi o ovom, kako kažu, protivustavnom predlogu, a neke je zanimalo zašto je NATO odbio da bude pokrovitelj ove misije EU.

Predsednik parlamenta Gordan Jandroković rekao je ranije da se za misiju do sada prijavilo 16 ili 17 zemalja. EU ima 27 članica.

Vladin predlog podrazumeva da u misiji učestvuje do 80 pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije i da u Hrvatsku može ući do 100 pripadnika ukrajinskih vojnika do 2024. godine.

