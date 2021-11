HR: Uvredljive poruke na interfonu Milorada Pupovca

ZAGREB – Neko je na interfonu zgrade u kojoj su smeštene prostorije Srpskog narodnog vijeća, a u kojima često boravi i poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u hrvatskom parlamentu, nalepio uvredljivu poruku – ‘Milorad Pupovac – Prljavi’, javlja „Slobodna Dalmacija“.

Saradnici Milorada Pupovca smatraju da je ovaj čin podstaknut ponašanjem predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Oni podsećaju da se u martu ove godine Pupovac se preko svog Fejsbuk profila obratio javnosti:

„Juče je Zoran Milanović kao predsednik Republike Hrvatske kazao da sam ‘prljav’. Malo je dana u ovih 30 i više godina mojeg javnog delovanja u kojima nisam primio pismo ili poruku u kojoj mi ekstremni desničari ili od njih zaluđeni ljudi šalju poruke da sam ‘prljav’ ili ‘smrdljiv’.

Dobro sam naučio šta to znači i još više pazio da nakon toga budem još pročišćeniji. Došli su dani da mi zbog izraženog mišljenja kao saborskog poslanika Zoran Milanović kao predsednik Republike Hrvatske kaže da sam ‘prljav’. Tom svojom izjavom on me je razrešio obaveze da ne objavljujem poruke koje mi je poslao nakon što sam izneo svoje viđenje postupka izbora predsednika Vrhovnog suda i neophodne reforme pravosuđa“, napisao je tada Pupovac, piše „Slobodna Dalmacija“.

(Tanjug)

