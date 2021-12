Hrvati u BiH novi povod za javni sukob u državnom vrhu HR

ZAGREB – Zaključci Saveta EU u delu o BiH još jedan su povod za otvaranje novog javnog sukoba između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, i dok predsednik smatra da vlada nije smela da podrži stav Saveta jer je štetan za Hrvate u BiH, premijer tvrdi da su ovi zaključi „puno bolji za Hrvate u BiH nego što su bili zaključci samita NATO-a“, na kojemu je Hrvatsku predstavljao Milanović.

Sve je počelo prekjučerašnjim pismom Milanovića Plenkoviću sa zamerkama na pomenute zaključke, koje su u celosti objavili hrvatski i mediji u BiH.

Milanović je kritikovao Plenkovićevu vladu i izrazio nezadovoljstvo što je data saglasnost na Zaključke Saveta EU o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, u delu o BiH, jer se njima ne garantuju prava Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda.

Milanoviću je neprihvatljiv postupak vlade posebno što je, kako je naveo, na taj način odstupila i od stavova usaglašenih i prihvaćenih na sednici Veća za nacionalnu sigurnost.

U pismu, koje je medijima dostavio Kabinet Milanovića, predsednik kaže da smatra da zbog toga vlada Hrvatske, kao punopravne članice EU, nije smela da podrži Zaključke Saveta EU.

Plenković je Milanoviću odgovorio juče iz Brisela, gde je učestvovao na samitu šefova država ili vlada, porukom da pismo predsednika sa zamerkama na Zaključke Saveta EU u delu o BiH, doživljava kao njegovu „ličnu zahvalnost“ njemu za ono što je izjavio tokom svoje nedavne posete Sarajevu.

Plenković je rekao i da čim mu neko pošalje pismo preko medija, odmah ga, kaže, doživljava manje relevantnim i bitnim.

„Više to doživljavam kao nečiji PR potez, ne bi li neko skrenuo pažnju na svoje postojanje. Ja sam to shvatio kao njegovu ličnu zahvalnost za moje stavove izrečene u Sarajevu kad su me pitali šta mislim o njegovim izjavama vezano za genocid u Srebrenici“, rekao je Plenković, preneo je juče zagrebački Večernji list.

Naveo je i da su Zaključci Saveta EU „puno bolji za Hrvate u BiH nego što su bili zaključci samita NATO-a“, na kojemu je Hrvatsku predstavljao Milanović.

Tada je, podseća, Milanović pretio blokadom deklaracije samita NATO-a ako se u tekstu deklaracije koji govori o BiH ne spomenu konstitutivni narodi i Dejtonski sporazum.

A onda je, kazao je, Milanović odustao od tih pretnji nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom koji je pristao na izmenu samo u pogledu spominjanja Dejtonskog sporazuma.

U sve se umešao i Plenkovićev HDZ, koji je Milanoviću poručio da „prestane da blamira sebe“ i šteti Hrvatskoj i Hrvatima u BiH.

Milanović nije ostao bez replike pa je Plenkoviću na svom fejsbuk profilu poručio da ga moli da ga ne brani pred, kako je naveo, „zlostavljačima Hrvata“.

Milanović, između ostalog, Plenkovića pita, ako već nije želeo da ugrozi svoju „ličnu briselsku karijeru“ zašto nije naložio ministru spoljnih poslova GordanGrlić Radmanu da stopira usvajanje tako beskorisnih i stetnih zaključaka.

Uz podsećanje kako BiH ulazi u izbornu godinu i da Hrvati i dalje nemaju nikakve garancije da neće biti izigrani, Milanović ukazuje da Zaključci Saveta EU, koje je Plenković olako podržao samo trasiraju put ka tome.

Dodao je da vidi da je Plenković očekivao njegovu zahvalnost što ga je, kako ispada, branio u Sarajevu, Milanović je premijeru poručio:

„Molim ga da me ne brani pred zlostavljačima Hrvata, malobrojnijeg naroda u BiH. Ne pomagaj, izginusmo. Osim toga, zbog čega bi me branio? Zar ne mislimo isto“.

(Tanjug)

