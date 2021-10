Hrvatska: Kovid-19 propusnice obavezne za zdravstvene radnike

ZAGREB – Hrvatska će od sutra zahtevati od svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu i ustanovama socijalne nege da pokažu Kovid-19 propusnicu, kao i posetioci i pratnja pacijenata, najavio je ministar zdravlja Vili Beroš.

„Pacijentima ostaju iste mere kao i do sada. Onima kojima je potrebna hospitalizacija ili diagnostičko-terapijski zahvat, potreban im je dokaz o imunosti na Kovid-19 ili negativan nalaz testa“, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi Hina.

Beroš je rekao kako će se time u što je većoj mogućoj meri zaštititi svi pacijenti i svi zaposleni.

„EU digitalne Kovid-19 propusnice, kao i negativni testovi, samo su sredstva u ostvarenju tog cilja“, rekao je Beroš.

On je dodao da sigurnosne mere imaju privremeni karakter i da će trajati sve dok traje opasnost od prodora virusa u zdravstveni sistem.

Ministar je napomenuo kako “ i sami možemo uticati na dužinu trajanja ovih mera ako svi zajedno podignemo nivo vakcinisanosti u Hrvatskoj, koja je oko 54 odsto“.

„Primeri zemalja koje su to učinile dokazuju da je to ispravan put“, rekao je on.

(Tanjug)

