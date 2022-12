I ako se Đukanović ne predomisli, vlada će biti izabrana

PODGORICAA – Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić izjavio je danas da imaju potvrđenu parlamentarnu većinu od 41 poslanika i proces izbora nove vlade nastaviće se bez obzira da li će predsednik države Milo Đukanović pozvati predstavnike političkih partija na dodatne konsultacije.

On očekuje da će se vlada formirati vrlo brzo ako se svi budu pridržavali dogovora od pre četiri meseca.

Mandić je u izjavi za TVCG rekao da izmene i dopune Zakona o predsedniku omogućavaju Đukanoviću da obavi dodatne konsulatacije, ali pošto je on rekao da to ne želi, ovaj zakon je i to regulisao, pa izbor nove vlade može da se nastavi i bez toga.

„Ja sam poslao pismo predsedniku i rekao sam da bi taj sastanak sa njim bio veoma važan, jer osim dužnosti koju ima Skupština da izabere novu vladu, imamo i obavezu da napravimo dogovor za izbor sudija Ustavnog suda, članova Sudskog saveta, VDT-a. Svakako moramo da razgovaramo o izbornom zakonodavstvu, jer nas uskoro očekuju predsednički izbori, a za te promene su nam potrebne dve trećine u Skupštini Crne Gore“, kazao je Mandić.

Parlamentarna većina je, kako je naveo, spremna za razgovore sa Đukanovićem, ali ako do njih ne dođe, proces izbora nove vlade se nastavlja.

„Danas se moj posao kao koorinatora većine završava, a mandatar Miodrag Lekić će početi konsultacije sa predstavnicima stranaka. Ne očekujem da će pregovori ići teško, jer smo u poslednja četiri meseca razgovora potpisali politički sporazum, dakle napravili politički okvir u kojem treba da se krećemo i napravili dogovor za podelu unutar same vlade, tako da posao koji treba da odradi Lekić je više tehničkog tipa, ako se svi budemo pridržavali onoga što smo dogovorili“, poručio je Mandić, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

