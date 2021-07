I šef NASA veruje da nismo sami u svemiru (video)

Direktor Američke svemirske agencije NASA Bil Nelson komentarisao je nedavno objavljeni izveštaj američke Nacionalne obaveštajne službe o neidentifikovanim letećim objektima i rekao da ne veruje da smo sasvim sami u svemiru.

Bivši senator savezne američke države Floride i jedan od dvojice kongresmena koji je leteo u svemir Bil Nelson se od maja nalazi na čelu Američke svemirske agencije NASA. U intervjuu za Si-En-En Nelson je komentarisao izveštaja o neidentifikovanim letećim pojavama koji je podnet američkom Kongresu i javno objavljen.

„Da li smo sami? Lično mislim da nismo“, rekao je Nelson.

„Svemir je tako veliki. Nastao je pre 13 i po milijardi godina. To je prilično mnogo. Ali ljudi su gladni ovakvih informacija, a mi ćemo nastaviti da tragamo“, dodao je on.

U pomenutom izveštaju zabeleženo je 144 neidentifikovane vazdušne pojave, za koje nema konkretnog objašnjenja.

„Na osnovu naše analize podataka, ako i kada pojedinačni incidenti sa neidentifikovanim letećim pojavama budu rešeni, oni će se naći u jednoj od pet mogućih kategorija: vazdušna pojava, prirodni atmosferski fenomen, američki napredni razvojni programi, strani napredni sistemi usmereni protiv Sjedinjenih Država, i peta ‘korpa’ u koju se smeštaju sve druge pojave“, objasnio je Nelson.

Priznaje da nema saznanja o tome šta su mornarički piloti videli.

„Piloti su nešto videli, pratili su objekte, pratili ih radarom. Ti objekti bi se iznenada premeštali s mesta na mesto, a izveštaj nam kaže da je bilo više od 140 takvih viđenja“, kazao je šef NASA.

Sada se čeka izveštaj naučnika, kako bi se videlo postoji li ikakvo objašnjenje sa naučne tačke gledišta, preneo je RTS.

"Are we alone? Personally, I don't think we are."

