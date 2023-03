IAEA: Blizu smo dogovora o zaštiti ukrajinske nuklearne elektrane u Zaporožju

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da je „blizu“ dogovora o zaštiti najveće evropske nuklearne elektrane u Zaporožju, ugrožene invazijom Rusije na Ukrajinu, gde je po drugi put od početka ruske invazije.

„Mislim da je postizanje dogovora blizu. Iako se dve strane međusobno ne slažu, one se slažu sa IAEA da je potrebna nuklearna bezbednost. To je veoma važan element koji verujem da treba uzeti u obzir“, rekao je on u intervjuu za AP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je juče s Grosijem koji je za AP rekao da će najverovatnije narednih dana otputovati u Rusiju.

Grosi je dodao da, pošto je u okolini centrale sve više borbi, s ruskim i ukrajinskim zvaničnicima pregovara samo o merama potrebnim da se spreči nesreća u toj elektrani što bi bila „velika nuklearna katastrofa za Evropu“.

„Priča se o ofanzivama, kontraofanzivama“, rekao je Grosi. „Koncentracija trupa, koncentracija vojne opreme, teškog naoružanja eksponencijalno raste u oblasti blizu fabrike, što nas navodi da smatramo da bi mogućnost nesreće, ponovnog napada… mogla da raste“.

Grosi je ranije predložio uspostavljanje bezbednosne zone oko centrale koja je blizu linije fronta, ali o tome nije bilo dogovora, podseća AP.

IAEA, organizacija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju, sa sedištem u Beču, u Austriji, ima stalni tim u Zaporožju. Svih šest reaktora te elektrane je isključeno, a struju potrebnu za hlađenje, da bi se sprečilo topljenje reaktora, centrala dobija kroz jedan preostali dalekovod, ali i tu ima prekida te struju za hlađenje tada daju dizel-generatori što je uvek rizično.

