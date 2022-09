IAEA: Iranske zalihe obogaćenog uranijuma značajno porasle

BEČ – Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navela je danas u izveštaju da su iranske zalihe uranijuma obogaćenog do 60 odsto porasle znatno iznad nivoa koji je dovoljan da se, ukoliko bi se dodatno nastavilo sa obogaćivanjem, napravi nuklearna bomba.

Procenjuje se da su zalihe uranijuma do 60 odsto u formi uranijum heksafluorida porasle sa 12,5 kilograma, koliko se navodi u izveštaju IAEA iz maja, na 55,6 kilograma, preneo je Rojters.

Iranu bi bilo potrebno otprilike tri do četiri nedelje da proizvede dovoljno materijala za bombu ako to želi, rekao je neimenovani diplomata, dodajući da bi IAEA trebalo dva do tri dana da otkrije kretanje u tom pravcu.

IAEA je objavila ranije još jedan izveštaj u kojem se navodi da Iran nije dao adekvatne odgovore na pitanje odakle tragovi uranijuma na tri neoznačena mesta.

„Generalni direktor IAEA je sve više zabrinut zbog toga što Iran nije sarađivao u vezi sa nerešenim bezbednosnim pitanjima i stoga nije bilo napretka u njihovom rešavanju“, navodi se u izveštaju.

Američke obaveštajne agencije i IAEA veruju da je Iran imao tajni program o nuklearnom naoružanju koji je obustavio 2003. godine.

Međutim, Iran tvrdi da nikad nije imao takav program.

(Tanjug)

