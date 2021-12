„Ikea“ reklamom odala počast Angeli Merkel, genijalna je (foto)

Nemačka se nedeljama opraštala od kancelarke Angele Merkel. Održavale su se svečane povorke, mnogi su joj odavali počast, ali možda najoriginalniji oproštaj od jedne od najmoćnijih žena sveta ima švedska kompanija Ikea.

“Finally Home.”

IKEA’s tribute to Merkel on her last day in office. pic.twitter.com/uWDMmkWiUn

— ian bremmer (@ianbremmer) December 8, 2021