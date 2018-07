Incident pred početak konferencije Putina i Trampa, obezbeđenje izbacilo novinara (video)

Uoči konferencije za novinare predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, obezbeđenje je na silu izbacilo jednog muškarca iz sale, za koga BBC navodi da je novinar.

Just happened here in Helsinki palace before Trump-Putin news conference —-Security hauls out a reporter holding up a sign saying “Nuclear Weapons Ban.” Here’s my video: pic.twitter.com/MedXDfmTn0

Muškarac, koji je nosio transparent „Sporazum o zabrani nuklearnog oružja“, vikao je dok ga je obezbeđenje vuklo.

Sam Husseini — who identified himself as a journalist from The Nation — was escorted out by secret service moments before the press conference in Helsinki pic.twitter.com/QXZJqBcst5

— J.D. Durkin (@jiveDurkey) July 16, 2018