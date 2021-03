Incident u Beloj kući, Bajdenov pas napao obezbeđenje (foto)

Tek dva meseca nakon što su uselili u Belu kuću, nemački ovčari predsednika Džoa Bajden vraćeni su u njegov porodični dom u Delaveru. Psi su bili primorani da napuste predsedničku rezidenciju nakon što je jedan od ovčara, Mejdžor, nasrnuo na jednog člana obezbeđenja, javlja CNN.

Dogs are back in the White House.

That alone was worth electing Joe Biden. pic.twitter.com/0PTfPOnkPA

— Protect Robert Mueller ✊ (@DisavowTrump20) February 23, 2021