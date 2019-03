Incident zbog Novog Zelanda: Tinejdžer razbio jaje o senatorovu glavu, ovaj ga nokautirao (video)

Australijskog senatora, Frejzera Aninga, pripadnika ekstremne desnice, mladić je gađao jajetom pred televizijskim kamerama, a političar ga je potom snažno udario posle čega su ih jedva smirili.

Kako prenose mediji mladić je slomio jaje o njegovu glavu u znak protesta zbog izjave protiv muslimana, posle napada na dve džamije na Novom Zelandu.

Aning je izazvao polemiku jer je napad na Novom Zelandu, gde je ubijeno 49 ljudi, priprisao programu imigracije koji je „omogućio muslimanskim fanaticima da odu na Novi Zeland“.

„Treba da budemo jasni. Ako su muslimani danas žrtve, oni su obično i počinioci“, rekao je Aning i dodao da je „muslimanska religija jednostavno nasilna ideologija jednog despota iz šestog veka koji se prerušio u verskog vođu“.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X

— Henry Belot (@Henry_Belot) March 16, 2019