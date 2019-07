Incidenti u Briselu, poslanici nisu hteli da ustanu na „Odu radosti“ (foto)

Lideri EU počeli su da se okupljaju u Briselu kako bi nastavili pregovore o imenovanjima za vodeće pozicije institucija EU.

Treći dan zaredom EU lideri pokušaće da dođu do kompromisa o budućem predsedniku Evropske komisije. U paketu se biraju i predsednik Evropskog saveta, šef diplomatije i predsednik Evropske centralne banke.

Sastanak EU 28 zakazan je za 11 časova u zgradi Evropskog saveta u Briselu.

Brexit Party MEPs turn their backs in European Anthem at opening session of European Parliament pic.twitter.com/M1J5rdzb8e — James Mates (@jamesmatesitv) July 2, 2019

Najavljeno je i da će, ukoliko bude bilo potrebe, razgovori biti produženi i tokom radnog ručka.

I već na početku — incidenti! Evropski poslanici desničarskih partija, koji podržavaju „bregzit“, kao i nezavisnost Katalonije, omeli su današnje formalno otvaranje sednice Evropskog parlamenta.

​Pojedini nisu hteli da ustanu na himnu EU, Betovenovu „Odu radosti“, dok su drugi, uglavnom iz redova britanske „Bregzit partije“, okrenuli leđa tokom ceremonije otvaranja, prenela je agencija AP. Protestovalo se i zbog odluke da se katalonskom separatisti Karlesu Pudždemonu ne dozvoli da zauzme svoje mesto, ali i povodom slučaja nemačkog kapetana broda Karole Rakete, koja je pritvorena u Italiji zbog spora u vezi sa migrantskim pravima.

Posle toga, sednica je nastavljena.

Pred sastanak lidera zemalja-članica EU, odvojeno se sastaju lideri Višegradske četvorke (Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska), koji su se juče otvoreno usprotivili izboru holandskog socijaliste Fransa Timermansa za predsednika Evropske komisije.

Dolazeći na današnju rudnu razgovora premijer Češke Andrej Babiš ponovio je da za Višegradsku grupu Frans Timermans nije prihvatljivo rešenje.

„Želimo predsednika Komisije sa kojim naš region može da komunicira i koji nema negativan pogled na naš region. Za nas je problem samo to jedno ime“, poručio je Babiš.

Imenovanje socijaliste Timermansa za predsednika Evropske komisije može biti odbačeno i samo na osnovu toga što je on „čovek Džordža Soroša“, ali glavni razlog zašto ga Višegradska grupa ne podržava je to što je on „ideološki borac i protiv je svakoga ko ima drugačiji pogled da svet“, rekao je mađarski premijer Viktor Orban za novinsku agenciju V4NA u ponedeljak.

Orban je rekao da je razvoj događaja na samitu EU, na kojem se biraju čelnici glavnih evropskih institucija, poput trilera“ i insistirao je da su „neke evropske vođe“, uključujući Timermansa, vodećeg kandidata socijaldemokrata, i Manfreda Vebera, vodećeg kandidata narodnjaka, „odlučili da Evropsku komisiju vodi nepokolebljiva pristalica mreže nevladinih organizacija Džordža Soroša i liberalne demokratije“.

„Našli su pravog borca Timermansa, koji neće tolerisati stajališta različita od njegovih i stajališta koja odstupaju od liberalne demokratije“, rekao je Orban.

Upozorio je da će „ta grupa, ako zauzme mesto predsednika Komisije, s te pozicije mnogo godina finansirati Soroševe nevladine organizacije i da će pokušati da restrukturiše društva srednje Evrope, pogotovo u pogledu migracija“, dodao je.

„Nekoliko nas, uključujući Evropsku narodnu stranku, Mađarsku i Višegradsku grupu, radi na zaustavljanju tog procesa“, kazao je Orban.

Orban smatra da bi Timermans, ako bude izabran, uveo podelu istok-zapad u Evropskoj uniji prouzrokujući time ogromne probleme.

„Zemlje Višegradske grupe žele predsednika Evropske komisije koji će promovisati saradnju i kompromise istoka i zapada“, poručio je Orban.

Posle dva dana samita i više od 20 sati pregovora lideri EU ocenjuju da je nemogućnost dogovora o imenovanju čelnika institucija EU doveo u pitanje kredibilitet te organizacije.

Tokom jučerašnjih maratonskih razgovora, kao kandidati za vodeće funkcije u EU pored Timermansa su pominjani i bugarska političarka i ekonomista Kristalina Georgijeva, belgijski premijer Šarl Mišel, komesarka Maragaret Vestager, a u kombinaciji su i vodeći kandidat Evropske narodne partije Manfred Veber i lider evropskih liberala Gaj Verhofstad.

Bez obzira na ishod današnjeg sastanka, Evropski parlament je najavio da će sutra izabrati svog predsednika, čije je imenovanje u ingerenciji evropskih parlamentaraca, ali obično ide „u paketu“, kao deo kompromisa u vezi sa izborom pet vodećih pozicija institucija EU.

