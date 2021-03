Indeks: Srbija u svetskom vrhu, Hrvatska na dnu EU

ZAGREB – Dok se Srbija uz Veliku Britaniju, pozicionirala kao evropski predvodnik u vakcinisanju protiv kovida-19, Hrvatska je ponovno na začelju Europe, a vakcine i dalje stižu “na kašičicu”, piše hrvatski Indeks.

Dok u Hrvatskoj očekuju da će dočekati leto a da neće biti vakcinisani čak ni svi rizični, Srbija, “kako je već dobro poznato širom EU, stoji neuporedivo bolje”, navodi zagrebački portal.

Dodaje se da u Srbiju urednije stižu čak i vakcine kojih je naručila manje od Hrvatske, poput AstraZeneke i Fajzera.

Kako se navodi u tekstu, Srbija je u ovoj situaciji dobro iskoristila svoj geopolitički položaj nezavisnosti od EU s jedne strane i dobrih diplomatskih odnosa s Rusijom i Kinom s druge.

Srbija, koja je u oktobru potpisala predugovor s Fajzerom o isporuci 350.000 doza do kraja marta, dok je Hrvatska naručila milion doza.

Srbija je do sada dobila oko 90.000 doza vakcina Fajzer i to tačno na datume i u količinama u kojima je to najavio predsednik Aleksandar Vučić, dok je Hrvatska, koja je naručila skoro tri puta više, dobila oko 156.000, ističe Indeks.

U tekstu je citiran i izveštaj dobijen od ambasade Srbije koje pokazuje organizaciju i tempo kojim Srbija nabavlja vakcine i vakciniše građane.

“Građani mogu izabrati cepivo koje žele da prime, a dostupna su im: Fajzer, kineski Sinofarm, ruski Sputnjik V i AstraZeneka. Srbija na milion stanovnika ima 181.000 vakcinisanih (do 5. marta vakcinisano je preko 20 odsto građana“, piše, između ostalog, u mejlu srpske ambasade koji su pre nekoliko dana dobili hrvatski mediji.

U Hrvatskoj je do sada vakcinisano oko pet odsto stanovništva, ističe Indeks.

Konstatuje se i da “samostalni igrači prolaze bolje”.

“Tu se može povuhi paralela s majstorom koji odlazi da obavi neki posao u neku novu kuću, iako nije dovršio posao u prvoj koji je već započeo, a koji mu je delom već plaćen – onaj prvi mu je siguran, a novi mu uvek dobro dođe”, piše Indeks.

Veliki problem u celoj priči su i loši ugovori koje je s proizvođačima sklopila EU, piše Indeks.

Dodaje se i da je EU kasnije naručila vakcine, ali da bi ipak mogla da profitira od povehane ponude krajem godine, kad američka kompanija Moderna poveća svoju proizvodnju.

