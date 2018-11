Indija: Autobus pao u kanal, među 25 poginulih mnogo dece

NJU DELHI – Najmanje 25 osoba, među kojima je bilo mnogo dece školskog uzrasta, poginulo je danas kada je autobus upao u kanal na jugu Indije, javljaju lokalni zvaničnici i mediji.

Do incidenta je došlo u okrugu Manđa kada je vozač autobusa, koji se kretao velikom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, rekao je zamenik premijera indijske države Karnataka.

On je dodao da je u toku spasilačka operacija i da je policija uputila ronioce na lice mesta, prenosi AP.

Novinska agencija Pres trast of Indija (The Preš Trust of India) javila je da je među poginulima veliki broj dece koja su se vraćali iz škole.

Televizija NDTV navodi da su mnogi poginuli jer nisu mogli da izađu iz autobusa, koji se prevrnuo na stranu na kojoj se nalaze vrata.

Udes se desio na oko 105 kilometara jugozapadno od Bangalora, glavnog grada indijske države Karnataka.

(Tanjug)