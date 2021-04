Iranski vrhovni vodja Hamnei kaže ponude za nuklearni sporazum u Beču ponižavajuće

Iranski vrhovni vodja Ajatola Ali Hamnei rekao je danas da ponude koje se daju na pregovorima u Beču o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma „nisu vredne razmatranja“ i da su „ponižavajuće“.

Ali Hamnei ovo je izjavio u govoru prvog dana Ramazana u Iranu. Kao vrhovni vodja on ima konačnu reč o svim državnim pitanjima, i njegovi komentari o pregovorima su važni.

„Ponude koje nam se daju su obično arogantne i ponižavajuće i nisu vredne razmatranja“, rekao je Hamnei.

U Beču su u toku pregovori o opstanku medjunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu potpisanog 2015. sa svetskim silama i iz koga su SAD izašle 2018. godine.

Izjava iranskog vrhovnog vodje data je dan pošto je Iran saopštio da će obogaćivati uranijum do 60 odsto, najveći nivo do sada, posle napada ovog vikenda na njegov nuklearni kompleks Nantanz, za koji je optužio Izrael. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad ali mnogi veruju da je to jeste delo Izraela.

Iranski predsednik Hasan Rohani izjavio je danas da je odluka o obogaćivanju uranijuma do 60 odsto nakon eksplozije u postrojenju Natanz „odgovor“ Irana na „nuklearni terorizam“ Izraela. „To što ste uradili zove se nuklearni terorizam, a ono što mi radimo jeste legalno“, rekao je Rohani na sednici vlade.

(Beta)

