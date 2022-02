Ishod u rukama Putina, akcija identicna NATO agresji na SRB

BEOGRAD – Predsednik Atlantskog Saveta Vladan Živulović izjavio je danas da je sudbina situacije u Ukrajini u rukama ruskog predsednika Vladimira Putina koji jedini zna dalji raspet akcije koja je za sada identična NATO agresiji kakvu je Srbija doživela 1999. godine, a čiji je cilj, kako ocenjuje, promena vlasti u Kijevu.

„Sve je u rukama Putina i on samo zna dalji rasplet, teško je predvideti akcije ruske vojske koja je sada identična NATO agrsiji kakva se nama desila. Operativni deo je identičan, gađaju trenutno isključivo vojne ciljeve, aerodrome, protivvazdušnu odbranu i stoga će očigledno biti, kako se zvalo u našem slučaju, kolateralne štete“, rekao je Živulović za Tanjug.

Podsetio je na oko 3.000 srpskih žrtava tokom NATO agresije, i dodao da je Ukrajinaca osam puta više, što bi kako je rekao, značio da bi moglo da bude bar 25.000 „kolateralnih šteta, poput malih Milica i slličnih strahota“.

Živulović smatra da je ocigledno je da akcija liči na tako nešto i naglašava da će biti „zanimljivo“ pratiti dešavanja u Ukrajini posebno u odnosu na sve ono što se nama desilo 1999 godine.

Kaže da ostaje još da se vidi koliko je ruska vojska spremna, precizna i opremljena da bude „precizna kao što je NATO bio precizan protiv nas“.

„Ako je priča identična sa nama, očekujem da Putin smatra da će doći do kolapsa u Ukrajini, da će pasti moral ljudi i da je konačan cilj da se promeni ekipa na vlasti u Ukrajini i dovede proruski čovek“, rekao je on i dodao da očekuje da će Rusi zadržati Donbas i Lugansk, gde su i fabrike naoružanja.

Živulović povlači paralelu sa dešavanjima u Srbiji kada je, kako kaže, dugo isčekivan ruski Š 300 i očekivano da se spuste NATO vojnici na zemlju i da se tu sukobimo.

„Očigledno je da Putin neće dozvoliti da ruski vojnici stupe u Ukrajinu. Situacija je čupava, ne očekujem trupe na zemlji, jer ako dođe do toga onda je to totalni rat“, naveo je i dodao da je teško zamisliti takvu situaciju i sa apsekta da je reč o dva bratska naroda.

Na pitanje da prokomentariše izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltebnerga da će alijansa podržati sve saveznike, Živulović podseća da je su vrlo decidni kada to kažu jer poštuju član pet – da svi skaču za jednoga, a jedn za sve.

„Ali to se ne odnosi na Ukrajinu. Ukrajina nije članica NATO-a. Alijansa može samo da posmatra i ojača granice NATO zemalja koje se graniče sa Rusijom u slučaju da ne krenu dalje. Ako bi Rusija to učinila onda je tu svestski rat, a Rusi su pametni i neće to dozvoliti“, rekao je Živulović i dodao da NATO nema obavezu niti može da interveniše u smislu da štiti jednu zemlju od druge i njihovog sukoba.

Dodao je da budućnost sukoba zavisi od efikasnosti ruske vojske, i uništavanja vojnih ciljeva širom Ukrajine.

(Tanjug)

