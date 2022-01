Ispituju vize tenisera;Endrjuz: Đoković nije u zatocenistvu

MELBURN – Australijske vlasti su saopštile da ispituju i vize drugih stranih tenisera, a ministarka unutrašnjih poslova Karen Endrjuz rekla je da Novak Đoković nije u zatočeništvu.

„On je slobodan da ode u bilo koje vreme kada to odluči i granične snage će to zapravo olakšati“, rekla je ona u intervjuu za „Kanal 9“, prenosi BBC.

Endrjuz je izjavila da postoje obaveštajni podaci koji “pokazuju da sada ovde postoje pojedinci koji nisu ispunili uslove za ulazak i to moramo da istražimo“.

Kako navodi Rojters, Endrjuz je potvrdila da australijske granične snage procenjuju akreditive još dvoje tenisera koji su ušli u zemlju pod istim izuzećem koje je dodeljeno Đokoviću.

U Australiji je već najmanje troje učesnika Australijan opena koji imaju isto medicinsko izuzeće kao Novak Đoković, a stići će ih još tokom sledeće nedelje, izjavio je za Rojters jedan neimenovani izvor.

Isti izvor navodi da je treći učesnik Grend slema takođe ušao u Australiju po istim uslovima koje su postavili Teniska asocijacija Austalije i vlada države Viktorija.

Izuzeća su, takođe, mogla biti odobrena igračima ili zvaničnicima koji tek treba da stignu u Australiju, dodaje taj izvor.

Kako navodi BBC, prvi teniser sveta Novak Đoković za sada ostaje u imigracionom pritvoru u Melburnu i suočava se sa deportacijom nakon što mu je u sredu odbijen ulazak u zemlju.

On je pokrenuo hitan sudski spor u sklopu kojeg će biti saslušan u ponedeljak, nedelju dana pre početka Australijan opena.

(Tanjug)

