Isplivao snimak rušenja američkog drona (video)

Video-snimak iranskih snaga koje ruše nadzorni dron mornarice SAD objavljen je na društvenim mrežama vojske Irana, prenosi RT.

Video prikazuje lansiranje rakete i eksploziju u trenutku kada naleće na dron.

Kratki klip, snimljen rano ujutru u četvrtak, sa dramatičnom muzikom u pozadini, pokazuje lansiranje iz artiljerije Irana i eksploziju mete na nebu, za koju tvrde da je američki dron.

I Pentagon je objavio svoj crno-beli snimak navodnog obaranja ranije u četvrtak, 15 sekundi.

Nijedan od snimaka ne potvrđuje definitvno da li je do obaranja došlo u međunardonim vodama ili u vazdušnom prostoru Irana, što je tačka sporenja Vašingotna i Teherana.

Pentagon je saopštio da je Iran oborio američki dron dok je leteo na velikoj visini nad medjunarodnim vodama u Ormuskom moreuzu, na oko 34 kilometra od najbliže tačke iranske obale.

To je, kako je naveo Pentagon, opasan i neodgovoran napad u blizini uspostavljenih vazdušnih koridora izmedju Dubaija, UAE i Omana, koji može da ugrozi nevine civile, prenela je agencija Rojters.

Dron nije narušio iranski vazdušni prostor „ni u jednom trenutku misije“, ističe Pentagon.

Dron je, kako navode u Vašingtonu, pao u medjunarodne vode posle obaranja.

Pentagon releases video purporting to show the smoke trail left after a U.S. RQ-4 unmanned aerial vehicle was shot down by Iran over the Gulf of Oman pic.twitter.com/cry6WpwdrT

— Ryan Browne (@rabrowne75) June 20, 2019