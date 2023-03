Istraživački centar iz SAD: Zastalo rusko napredovanje u Bahmutu

Izgleda da je napredovanje ruskih snaga zastalo u kampanji Moskve da zauzme grad Bahmut na istoku Ukrajine, rekao je vodeći istraživački centar u proceni najduže kopnene bitke u tom ratu.

Vašingtonski Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War, ISW) je saopštio da nema potvrđenog napredovanja ruskih snaga u Bahmutu. Ruske snage i jedinice paravojne grupe Vagner pod kontrolom Kremlja nastavile su napade na grad, ali nema dokaza da su u stanju da ostvare bilo kakav napredak, saopštio je danas ISW.

U izveštaju se citira portparol Istočne grupe Oružanih snaga Ukrajine, Sergej Čerevati, koji je rekao da su borbe u oblasti Bahmuta ove nedelje bile intenzivnije nego prethodne. Po rečima Čerevatija, u prethodna 24 sata u gradu je bilo 23 sukoba.

Ove nedelje je bilo tvrdnji o napretku Rusije u Bahmutu. Britansko Ministarstvo odbrane je u subotu saopštilo da su paravojne jedinice grupe Vagner pod kontrolom Kremlja zauzele veći deo istočnog Bahmuta, a linija fronta je sada reka koja protiče kroz taj grad. U toj proceni je istaknuto da će ukrajinskim snagama biti teško da izdrže napad Rusije bez značajnijih gubitaka osoblja.

Rudarski grad Bahmut je u istočnoj ukrajinskoj pokrajini Donjeck, jednom od četiri regiona Ukrajine koje je ruski predsednik Vladimir Putin nezakonito anektirao prošle godine. Ruska vojska je započela kampanju za preuzimanje kontrole nad Bahmutom u avgustu, a obe strane su imale zapanjujuće žrtve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obećao je da se neće povući.

U današnjem izveštaju britansko Ministarstvo odbrane je navelo da, gledano po tome odakle su poginuli ruski borci, „dramatično varira“ broj teških žrtava Rusije u ratu u Ukrajini. U obaveštajnim podacima Ministarstva navodi se da su glavni gradovi Moskva i Sankt Peterburg ostali „relativno nepovređeni“ – s proporcionalno malo poginulih, posebno među pripadnicima „ruske elite“. Nasuprot tome, u mnogim istočnim regionima Rusije, stopa broja boraca poginulih u Ukrajini u odnosu na stanovništvo je „30-40 puta veća nego u Moskvi“.

U izveštaju je navedeno da etničke manjine trpe najveći udar: u južnom regionu Astrahana, na primer, oko „75 odsto žrtava je iz manjinskog stanovništva Kazahstana i Tatarstana“.

Sve veće žrtve u Rusiji ogledaju se u gubitku državne kontrole nad informatičkom sferom, rekao je ISW. Taj institut je saopštio da je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, potvrdila „svađe u najužem krugu Kremlja“ i da je Kremlj praktično ustupio kontrolu nad informacionim prostorom, a Putin nije u stanju da je lako povrati.

ISW vidi komentare Zaharove na forumu o „praktičnim i tehnološkim aspektima informacionog i kognitivnog ratovanja u modernoj stvarnosti“ u Moskvi, kao „vredne pažnje“ i u skladu s dugogodišnjim procenama Instituta o „pogoršavanju režima Kremlja i dinamike kontrole informacionog prostora“.

U drugim delovima Ukrajine, u ruskim napadima je u subtu poginulo najmanje pet ljudi i ranjeno sedam širom ukrajinskih regiona Donjeck i Herson, izvestile su jutros lokalne ukrajinske vlasti.

Guverner Donjecka, Pavlo Kirilenko, rekao je da su dve osobe poginule u tom regionu, jedna u gradu Kostjantinovki i jedna u selu Tonenki. Četiri civila su ranjena.

Lokalni zvaničnici u južnoj provinciji Herson potvrdili su da su ruske snage u subotu pucale 29 puta na teritoriju tog regiona pod kontrolom Ukrajine, a da su stambena područja glavnog grada regiona, Hersona, tri puta bila pod vatrom. Tri osobe su poginule u toj pokrajini, a tri su ranjene.

U severoistočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, oblasti Harkov, Čuhujev i Kupijansk su bile pod vatrom, ali nije bilo izveštaja o civilnim žrtvama.

Šef ukrajinske pokrajine Južni Nikolajev, Vitali Kim, rekao je jutros da je grad Očakiv, na ušću reke Dnjepar, bio pod artiljerijskom vatrom u ranim jutarnjim satima. Automobili su zapaljeni, dok su privatne kuće i višespratnice pretrpele štetu. Nema prijavljenih žrtava.

(Beta)

