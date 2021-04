Italija: Žena prepoznala davno otetog sina kao šeika iz Dubai

BARI – Jedna žena u Italiji tvrdi da je u šeiku Muhamedu el Habturu (52), sinu magnata iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Halafa el Habtura, prepoznala svog sina kidnapovanog 21. juna 1977. godine na poluostrvu Salento u regionu Pulja.

Bjanka Kolaiani rekla je danas italijanskom listu Korijera dela Sera da je svog sina Maura Romana, koji je u trenutku kidnapovanja imao šest godina, prepoznala u arapskom šeiku po ožiljcima na obrvi i desnoj ruci koje je zadobio od pegle, prenosi Ansa.

„Nadam se da je to on, jer bi to značilo da je živ i da nije ubijen“, rekla je ona.

Korijere dela Sera navodi da bi DNK test rešio misteriju, ali da emir odbija da ga obavi.

Rođaci Maura sada planiraju da otputuju u Dubai i da uz pomoć konzulata Italije primoraju šeika da uradi test.

Kako se navodi, roditelji nikada nisu prestali da traže sina.

Zahvaljujući njihovoj upornosti, istraga nikada nije prekinuta, a nedavno se otkrilo da je navodni kidnaper 79-godišnji bivši berberin, koji je oteo dečaka i dao ga osobama koje još nisu identifikovane.

(Tanjug)

