Ivančić: Zemljotres u Turskoj oslobodio 125 puta veću energiju od petrinjskog

ZAGREB – Rukovodilac Hrvatske seizmološke službe Ines Ivančić komentarisala je danas razorni zemljotres koji je pogodio delove Turske i Sirije i istakla da je ovaj zemljotres oslobodio 125 puta veću energiju u odnosu na onaj koji je pre više od dve godine pogodio Petrinju.

Istakla je da je Turska na veoma osetljivom seizmološkom tlu i da je deo anadolske ploče.

„Ovaj rased koji je sad aktiviran zove se istočni anadolski rased. Posledica potresa su gibanje afričke i arapske ploče, a Turska se nalazi na sredini i potres je rezultat tih gibanja“, objasnila je Ivančić.

Ovakav potres na rasedu od oko 200-300 km oslobodio je, kaže, 125 puta veću energiju nego petrinjski i 5600 puta veću nego zagrebački.

„Upravo su te tektonske ploče inicijatori potresa, one dovode do raseda koji dugi niz godina mogu akumulirati energiju dok ne dođe do puknuća i tada nastaje potres zbog te dugo akumulirane energije“, rekla je Ivančić za zagrebačku N1 tv..

Rekla je i da se ne može prognozirati kada će se zemljotres dogoditi, ali se, kaže, zna gde se mogu dogoditi potresi.

(Tanjug)

