Iz crkve ukradena zlatna relikvija vredna dva miliona dolara (video, foto)

Tabernakl, zlatna relikvija vredna dva miliona dolara, ukraden je iz katoličke crkve u Bruklinu. Statue anđela pored oltara su obezglavljene, saopštila je njujorška policija.

Krađa se dogodila u rimokatoličkoj crkvi Svetog Avgustina u četvrti Park Sloup u Bruklinu.

Tabernakl, kutija u kojoj se nalaze predmeti za sveto pričešće, napravljena je od 18-karatnog zlata i ukrašena je draguljima, saopštila je biskupija u Bruklinu. Procenjena je na dva miliona dolara.

Biskupija je navela i da su lopov ili lopovi pobegli sa tabernaklom koji datira od otvaranja crkve, 1890. godine. Istakla je da je „nezamenljiv zbog svoje istorijske i umetničke vrednosti“.

Prema vodiču objavljenom na veb-stranici crkve, tabernakl je obnovljen 1952. i 2000. godine. Opisuje se kao „remek-delo i jedan od najskupljih tabernakla u zemlji, čuva ga sopstveni bezbednosni sistem“.

Very sad way to spend a Sunday morning- shocking vandalism and desecration discovered yesterday on the altar of @StAugustineRC in Park Slope. Sadly, this gives new meaning to “nothing is sacred anymore.” Anyone with info on the stolen Tabernacle is asked to call @NYPDTips. pic.twitter.com/m6nfGG5Cer

— John Quaglione (@JohnQuaglione) May 29, 2022