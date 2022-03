Izetbegović o tome zašto je odbio plan izborne reforme

SARAJEVO – Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je danas da je odbio plan izborne reforme u BiH jer nije želio da pristane na rešenja koja, kako je rekao, uvode nejednaku vrednost glasova.

Izetbegović je rekao da je netačna izjava lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da je on kriv za propast pregovora o izbornoj reformi, a izrazio je uverenje da će i bez novog političkog dogovora biti izbora u oktobru.

On je za TV Federacije BiH (FTV) rekao da je model međunarodne zajednice bio deset elektorskih jedinica u deset kantona, što je preslikani model iz SAD, prenosi Klix.ba.

Kako je objasnio, dva procenta bi dobio Bosansko-podrinjski kanton, Sarajevski kanton 20, Tuzlanski 21, a Posavski četiri procenta.

„Onda se na to svima doda još po deset da bi se pomogli manji kantoni koji su, ustvari, hrvatski ili predominantno hrvatski. Pošto je to bilo HDZ-u malo, ššli su dalje i ušlo se u zonu kad je bilo neprihvatljivo za nas jer se previše karikira vrednost glasa. Ona postaje značajno veća u nekim kantonima u odnosu na druge“, rekao je Izetbegović.

Komentarišući izjavu Čovića da nakon propasti ovog kruga pregovora nema uslova za sprovođenje izbora, koji bi, prema postojećem ustavu i zakonu trebalo da se održe počcetkom oktobra, Izetbegović je rekao da je siguran da će izbora biti, dodaje hrvatski Index.

On smatra da će Čović verovatno razmišljati o bojkotu, ali kaže da je uveren da će na kraju i on, odnosno HDZ, učestvovati na izborima.

Izetbegović je optužio Čovića da svojim izjavama i postupcima „provocira Bošnjake“, što, kako je rekao, stvara velike probleme na terenu.

„Ja sam pomalo ljut na Čovića što je do skoro poslednjeg dana provocirao bošnjački korpus. Zašto je Čović odbio da Islamskoj zajednici da ugovore, zašto je s Dodikom igrao igre koje nerviraju neke ljude posle Neuma u Banjaluci? Zašto je bio protiv Inckovog zakona? Što je uradio stvari koje čine nervoznim čitav jedan korpus? Mislim da će to trebati da prestane da radi i mislim da je to shvatio“, rekao je Izetbegović.

Uz to je dodao da se „zub ne vadi pod upalom“, već se „prvo se antibioticima smiri upala pa se vadi zub“.

Kazao je da odnosi između Hrvata i Bošnjaka moraju da se poprave i najavio kako će na tome lično raditi jer će, kako je naveo, pre ili kasnije biti nužno napraviti sledeći korak u izbornoj reformi.

(Tanjug)

