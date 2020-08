Izgoreo hotel u popularnom letovalištu: Ima stradalih (video)

Najmanje jedna osoba je poginula, a deset je povređeno u ogromnom požaru koji je jutros izbio u hotelu u španskom gradu Marbelji, popularnom među britanskim turistima.

Kako se navodi, veruje se da je žrtva, čija nacionalnost nije potvrđena, poginula dok je pokušavala da pobegne od požara. Plamen i gusti, crni oblak dima, koji su se uzdigli iznad hotela, mogli su da se vide na udaljenosti od više kilometara, prenosi Blic.

Svi gosti i zaposleni evakuisani su iz zgrade, kao i stanari stambenog bloka pored hotela zbog veličine požara.

Uzrok požara nije poznat i istraga je u toku.

#Sisu burnt down in #Marbella last night, not saying that having zero customers this year has hit them hard but could be a bit of coincidence 👀 #costadelsol pic.twitter.com/QLfw32QUTV

— Dani from the Rock (@Arsenalroadman) August 21, 2020