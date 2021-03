Izrael locirao brod koji je izazvao ekološku katastrofu

JERUSALIM – Izrael je locirao brod odgovoran za ispuštanje nafte, nakon čega su plaže postale crne od katrana, rekla je danas ministarka za ekologiju i životnu sredinu Gila Gamliel.

Istraga se fokusirala na neidentifikovani brod koji je 11. februara prolazio 50 kilometara od obale i najverovatnije je izvor ekološke katastrofe čije će se posledice godinama uklanjati, preneo je Rojters.

More je, inače, nanelo naftu čak do obala južnog Libana i do Pojasa Gaze.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.