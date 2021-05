Izrael počeo masovno bombardovanje severa Gaze

JERUSALIM – Izraelske odbrambene snage počele su da sprovode masovno bombardovanje na severu Pojasa Gaze, uz pomoć aviona, helikoptera i drugih letilica, kao i tenkova i raznih artiljerijskih baterija.

Kako napominje „Tajms of Izrael“, to i dalje ne znači kopnenu invaziju, ali izgleda da je reč o najvećoj seriji napada koje je do sada izveo Izrael tokom poslednjih sukoba.

Mediji palestinskog pokreta Hamas tvrde da je Izrael izveo više od 150 vazdušnih udara u nekoliko minuta.

Prema navodima ministarstva zdravlja te organizacije, broj palestinaca ubijenih u vazdušnim napadima Izraela porastao je na 109, od kojih je 28 dece.

Britanski „Gardijan“ piše da je izraelska vojska saopštila da su kopnene snage započele napad na Pojas Gaze posle višednevnih vazdušnih udara.

Sukobi su se intenzivirali uprkos naporima u posredovanju egipatskih pregovarača koji su lično razgovarali sa obe strane.

(Tanjug)

