Izrael vraća publiku u dvorane, manji broj infekcija kovid 19

JERUSALIM – Izraelska Vlada donela je nove mere protiv kovida 19 koji se odnose na prisustvo publike na kulturnim i sportskim događajima, a stupili su na snagu u petak.

Kako prenosi izraelski dnevnik „Harec“, Vlada je odlučila da se u sportske dvorane može vratiti publika i to u one sa kapacitetom od 5.000 mesta do 1.000 gledalaca, a u onima sa preko 5.000 mesta manifestacijama će moći da prisustvuje do 3.000 ljudi.

Palestinci na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze dobili su 30.000 doza ruske vakcine Sputnjik V i 2.000 doza američke vakcine Moderna koju je donirao Izrael, kao i pošiljku od 60.000 vakcina putem sistema KOVAKS, prenosi „Gardijan“.

Izrael je do sada imunizovao prvom dozom vakcine oko 105.000 Palestinaca koji imaju dozvole za rad u Izraelu ili u naseljima na Zapadnoj obali, a nakon više meseci masovne vakcinacije širom zemlje beleži se pad broja infekcija kovida 19 i težih slučajeva ove bolesti, navodi britanski list.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.