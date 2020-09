Izraelu: Vodite računa o našim interesima, mi smo prijatelji

VAŠINGTON – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da delegacija Srbije nije učestvovala u priznanju Kosova od strane Izraela, a potpisala je samo dokument cija poruka je poziv Izraelu da dobro razmotri svoje odluke i vodi računa o interesima Srbije.

Ukazao je da je to bila jedina tačka oko koje je naša delegacija imala drugačije viđenje od domaćina, SAD, ali je dodao da razume to kao nastavak onoga što su SAD uradile između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, te su sada, prema njihovom mišljenju, našle još jednu muslimansku zemlju da to učini.

« Sačekaćemo da vidimo šta će Izrael da uradi“, rekao je Vučić.

Vučić je, za TV Pink, objasnio da delegacija Srbije nije želela da učestvuje u priznaju Kosova od strane Izraela, jer je Izrael suverena zemlja koja ima pravo na sopstvene odluke.

«Mi smo potpisali dobar poziv Izraelu da dobro razmotri svoje odluke, kao i da ćemo narednih dana otvoriti kancelariju Privredne komore u Jerusalimu », podvukao je Vučić.

Prema njegovim rečima, upućena je poruka Izraelu: „mi smo vaši prijatelji, vodite računa o našim interesima ».

Preneo je da je video da su pojedine novine objavile albanski dokument, i ukazao da u srpskom nema ni govora o priznanju Kosova od strane Izraela.

(Tanjug)

