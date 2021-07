Izveštaj dokazao ono što su tvrdili branioci Srba u Hagu

BANJALUKA – Izveštaj međunarodne komisije o Srebrenici je od izuzetnog značaja, jer su eminentni svetski stručnjaci kroz činjenično stanje, brojne dokaze i analize dokazali ono što su godinama tvrdili branioci Srba pred Haškim tribunalom, a to je da nije bilo genocida, kažu članovi odbrane generala Ratka Mladića i prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Članovi odbrane ističu da je važno da je ovakav izveštaj ugledao svetlost dana, jer je sada široj javnosti dostupno sve ono što se do sada moglo čuti samo tokom sudskih procesa, a o čemu ljudi nisu znali mnogo.

Advokat Branko Lukić, član odbrane generala Mladića, kaže da su presude i činjenično stanje u procesima poznati samo onim ljudima koji su neposredno učestvovali u suđenju, te da se tu sve gasi.

„Čak i takvo činjenično stanje je moglo da bude okrenuto naglavačke, što se i dešavalo u presudama. Zato što javnost ni o čemu ne zna ništa, nije obaveštena, a samim tim nije ni zainteresovana, jer ko će sad milione stranica pročitati. Ovaj izveštaj, iako je obiman, ipak je samo na hiljadu stranica“, rekao je Lukić za banjalučki Glas Srpske.

Komentarišući sam izveštaj, Lukić je rekao da je očito ustanovljeno da nije bilo genocida, da je multidisciplinaran, te da se materiji nije pristupalo s jedne strane.

“ Izvrstan je, treba ga podržati, zasnovan je na činjenicama. Vidi se da su ljudi radili po svojoj savesti, a nije bilo lako po stanju stvari koje su u međunarodnoj zajednici, gde se pokušava nametnuti teza da je sve rešeno posle presude generalu Mladiću“, rekao je Lukić.

On ističe da je značajno to što su, osim Gideona Grajfa, tu i drugi istaknuti svetski stručnjaci iz svojih oblasti.

„U jednom ovakvom momentu naći snage, suprotstaviti se zapadnoj propagandi zasnovanoj na lažima koja je isprala mozak ljudima na Zapadu, ali i na Istoku, predstavlja čin izuzetne hrabrosti“, rekao je Lukić.

Član odbrane generala Mladića advokat Miodrag Stojanović rekao je da apsolutno podržava sve što je navedeno u izveštaju u kome su egzaktni podaci.

Stojanović kaze da su branioci generala Mladića, ali i Karadžića bili svesni da je u presudama u slučajevima „Krstić“ i „Popović“ utvrđeno da se tamo desio genocid, te da su morali predstaviti novu okolnost koja bi uvjerila ova sudska veća da su dva ranija pogrešila.

„Polazeći od premise da su sve žrtve i stradali učesnici kolone 28. divizije, legalne i legitimne žrtve po Ženevskoj konvenciji, mi smo išli od toga da je broj žrtava u proboju kolone nesumnjivo veći od onoga što je Hag ranije utvrdio, a to je između 800 i 1.000. Mi smo tvrdili baš ovo što tvrdi izveštaj, da je to tri do četiri hiljade. Time bismo smanjili broj ljudi koji su žrtve egzekucija“, rekao je Stojanović za Glas Srpske.

Dodao je i da bi tada nastala nova okolnost, jer se ne bi moglo tvrditi da je pobijeno 7.500 ljudi, nego 3.000 i da bi to u smislu člana dva Konvencije o genocidu dalo za pravo Srbima da kažu da nije bilo genocida, a sudskom veću da promeni mišljenje ranijih sudskih veća.

(Tanjug)

