Japanska banka za međunarodnu saradnju zainteresovana za SRB

TOKIO – Predsednica Vlade Ana Brnabić, u okviru posete Japanu, imala je danas nekoliko sastanaka sa više japanskih investitora i sa guvernerom Japanske banke za međunarodnu saradnju Tadašijem Maedom.

„Najvažnija vest koju donosim iz Japana je to da je Japanska banka za međunarodnu saradnju zainteresovana za dođe i investira u Srbiji. Sastala sam se sa guvernerom Maedom i sada ćemo uspostaviti mnogo intenzivniju komunikaciju sa tom bankom, kako bismo ih doveli u Srbiju i kako bi oni otvorili fondove za našu zemlju, naše kompanije, za istraživanje i razvoj, nauku, obrazovanje, investitore i fondove koji će otvoriti prolaz za srpsko-japansku ekonomsku saradnju“, izjavila je premijerka.

Ona dodala da će guverner Maedo doći u Srbiju uskoro, kako bi započeli razgovore o otvaranju investicionog fonda u Srbiji.

„Sumirajući uspešnu posetu Japanu, značajno je da se delegacija sastala sa premijerom Abeom, zatim smo imali sastanke sa Parlamentarnom grupom prijateljstva, sa društvom prijateljstva Japan Srbija, kako bismo osnažili dalje i ekonomske i političke odnose. Takođe, videli smo se sa postojećim investitorima u Srbiji, onima koji su već investirali u Srbiju, da vidimo da li su zadovoljni i kakvi su njihovi planovi za dalje“, izjavila je premijerka Brnabić povodom posete Japanu.

Navela je da je današnji dan posebno važan jer se srela sa investitorima koji još nisu ulagali u našu zemlju, ali bi bili zainteresovani da to urade u budućnosti.

Sa ostalim parlamentarcima predsednica vlade razgovarala je o političkim pitanjima, pre svega o Kosovu i Metohiji.

U odnosima Srbije i Japana, jedno otvoreno pitanje je japansko priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Premijerka je izrazila zahvalnost Japanu na neutralnom stavu u glasanju i pri Interopolu i pri UNESKU.

„Zamolili smo da još više obrate pažnju na to šta Srbija govori i koji su naši argumenti, da nastavimo saradnju i dobijemo još jaču podršku za Srbiju u japanskom parlamentu i vladi. Delovali su otvoreni za to, ali je još mnogo posla, vremena i uzajamnih poseta pred nama. Drago mi je što smo ostvarili ovakvu saradnju“, istakla je premijerka Brnabić.

Želela je da istakne ugled koji predsednik Srbije Aleksanda Vučić uživa u Japanu.

„Važno je za građane Srbije da to znaju. Meni su dolazili ljudi, zamenik japanskog ministra za životnu sredinu koji je bio u Srbiji i koji je umesto desetominutnog sastanka sa predsednikom, imao sastanak od sat vremena, da kaže da je to ostavilo toliki utisak na njega da je rekao pozdravite predsednika i molim vas prenesite mu da sam održao svoje obećanje. Obećanje je bilo to da će srpskoj delegaciji u Japanu, biti organizovani sastanci na najvišem nivou, sa parlamentarcima, sa kompanijama i sa premijerom Šinzo Abeom. Bilo mu je važno da prenesem predsedniku, kome je on dao obećanje, da će nama otvoriti sva vrata, i to je u japanskoj kulturi, njihovom mentalitetu“, rekla je Brnabić.

Premijerka ističe da su nam u Japanu zaista bila otvorena sva vrata, da smo imali uspešnu posetu, vraćamo se sa novim kontaktima i novim šansama za Srbiju.

„To su u ovom trenutku samo šanse, ali odgovorna vlada radi na tim šansama. Vraćamo se u četvrtak, zatim u petak u Moskvi potpisujemo Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, a već u ponedeljak ujutru krećemo da radimo na daljem ostvarivanju svega onoga što smo ovde otvorili kao teme“, istakla je predsednica vlade.

Na marginama posete Brnabić se sastala sa predsednikom Moldavije Igorom Dodonom i premijerom Češke Andrejem Babišom, na kojima je takođe tema bila Kosovo i Metohija.

Sa češkim premijerom bilo je razgovora oko saradnje Srbije i Višegradske četvorke.

Brnabić je istakla da je premijer Babiš, kao i mnogi drugi u Evropskoj uniji, razočaran i rezigniran što Evropska unija nije donela sada neke hrabrije odluke povodom proširenja i otvaranja pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

„Srbiji je važna saradnja sa Višegradskom četvorkom, zahvalna sam što su nas pozvali na poslednje sastanke, što u ovom trenutku razgovaramo intenzivno o formatu Višegradska četvorka plus jedan, odnosno plus Srbija. Ukoliko bismo uspeli, to bi bila velika stvar i radimo dalje na tome“, izjavila je predsednica vlade.

Ona je dodala da je značajno što je premijer Babiš pozvao Srbiju da dođe na sastanak i razgovara, što pokazuje dodatno poštovanje za našu zemlju.

