Javno izvinjenje Oksforda: Žena čistila grafit o Danu žena sa stepenica univerziteta

Prestižni Univerzitet Oksford uputio je izvinjenje zbog toga što su jednoj svojoj radnici poverili zadatak skidanja grafita kojim je ispisano „Srećan Međunarodni dan žena“ sa stepenica.

Oxford security makes a woman cleaner scrub out “Happy International Women’s Day” on the Clarendon steps. What an image for #IWD, @UniofOxford. #strikeforUSS #UCUstrike pic.twitter.com/E9u5S37hWW

— Sophie Smith (@DrSophieSmith) March 8, 2018