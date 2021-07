Jeckov: Popis stanovništva u HR je političko pitanje

ZAGREB – Popis stanovništva, koji će u Hrvatskoj biti održan u septembru nije samo statističko, već prvorazredno političko pitanje, izjavila je poslanica iz reda srpskog naroda Dragana Jeckov na tribini o pripremama za popis u ovoj godini.

Obim prava nacionalnih zajednica u Hrvatskoj određen je njihovom brojnošću pa su zato u popis i kampanju uključene sve srpske institucije i organizacije – SNV i manjinska veća u županijama, opštinama i gradovima, SKD Prosvjeta, SPD Privrednik, SDF, SDS S…

Prema popisu iz 2011. u Hrvatskoj je bilo 186.000 Srba, a u novom popisu očekuje se smanjenje tog broja za oko sedam posto, rekla je Jeckov i ukazala da će ovaj popis biti rađen na dva načina – preko sistema e-građani do klasičnog popisivanja.

Jovan Vlaović, šef ureda SNV-a istakao je da značajno to što se na popisu mogu popisati svi koji su privremeno izvan zemlje i imaju nameru da se vrate u Hrvatsku, preneo je portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

„Prava nacionalnih manjina zavise od broja izjašnjenih. Zbog toga treba paziti kako se ispunjavaju rubrike o nacionalnosti, veroispovesti i jeziku koji se koristi i sprečavati bilo kakve manipulacije „, rekao je Vlaović na tribini održanj u petak.

Jelena Nestorović iz SNV-a objasnila je da će od 13. do 26. septembra građani moći da se popišu sami preko aplikacije e-građani, a od 27. septembra do 17. oktobra vršiće se klasični popis, s tim da je moguće produženje do 29. oktobra.

– Ovo je najvažnija kampanja posljednjih godina, jer će od rezultata popisa zavisiti ostvarenje prava srpske i drugih manjinskih zajednica i zato iziskuje zajednički angažman svih srpskih organizacija.

Koordinatori posla su SNV, županijska veća, veća SDS S i druge organizacije.

U okviru priprema i provođenja popisa i kampanje formira se centralno koordinaciono tijelo koje će biti povezano s više međužupanijskih koordinacijskih tijela koje će činiti predstavnici i aktivisti srpskih institucija i manjinskih vijeća.

„Početak priprema za popis bio je 15. jula, a tokom kampanje „Budi e-Srbin“ nastojat će se da što više pripadnika srpske zajednice postanu e-građani. Sada u Hrvatskoj ima 1,2 miliona e-građana, a projekcije su da bi se ta cifra trebalo povećati na 2,5 miliona. Zbog toga bi taj trend trebala da slede i srpska zajednica …“, rekla je, između ostalog, Nestorović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.