Jeziva ispovest časne sestre

Bivša časna sestra Meri Dispenza otkrila je kako je postala žrtva svešteničkog zlostavljanja.

Papa je rekao u govoru da se seksualno zlostavljanje dece događa u celom svetu?

„To je istina, u Americi imamo i #MeToo pokret, žene i muškarci istupaju da su silovani i to je problem širom sveta. I ja sam bila žrtva seksualnog zlostavljanja. Ali papa pogrešno zaključuje da je i pedofilija u Crkvi prisutna jer je prisutna u celom svetu. To je velika greška jer sveštenici se obavezuju na čistoću i celibat i žele tako da žive. Ali Crkva ima svojih problema u pogledu kulture tajne, prikrivanja, genealogije zlostavljanja koja se prenosi s generacije na generaciju sveštenika. Njihova se kultura mora preispitati, a ne samo reći deo smo veće kulture u kojoj je seksualno zlostavljanje dece problem pa će tako biti i sa sveštenstvom. To je velika greška“.

Ovaj susret u Vatikanu je velika stvar?

„Da. Papa je rekao da ako još jedno dete bude zlostavljano od strane sveštenika odmah će reagovati. To je sjajno, nadam se da će biskupi i kardinali početi da prijavljuju zločine i traže odgovornost, ali to je govor o budućnosti, ali mi žrtve želimo da svi sveštenici za koje se dokaže da su zlostavljali budu isključeni iz klera, kao i biskupi koji su to prikrivali, a ima ih takvih i danas i moraju da odgovaraju. Divno je što se gleda u budućnost i to je pozitivan ishod, ali je šteta što je toliko dugo trebalo da čujemo ovako snažnu izjavu. Ali snažna izjava je potrebna i o onome što se upravo sada događa među sveštenstvom. Papa mora da učini brzu akciju i ukloni sve koji su povezani sa zlostavljanjem i to odmah“.

Papa je govorio o kritici prema novinarima. Mediji su razbili tabu oko seksualnog zlostavljanja u Crkvi?

„Prednost samita je da razgovaramo kako nikada do sada nismo razgovarali. Trebaju nam mediji jer oni mogu fokusirati svetlo na tamna područja. Film Spotlight je priča o novinarima koji su zavirili na mračna mesta i rasvetlili činjenice. Toga ne bi bilo bez medija. Ja mogu sada ovde govoriti, ali ako vi ne prenesete moje reči one nemaju snagu“.

Recite nam nešto o sebi, bili ste časna sestra?

„Da. Moja priča je da sam sa sedam godina silovana od strane sveštenika, to mu je bila prva župa nakon izlaska iz sjemeništa. Selio se iz župe u župu sledećih 40 godina. Bila sam jedan dan u školskoj sali, moja majka je radila u župnom dvoru. Dvorana je bila tamna, sveštenik je na projektoru puštao film. Pitao me hoću li mu sesti u krilo. Pristala sam jer sam učila da je on Bog. Bila sam zaokupljena projektorom, a on je gurnuo svoju ruku u moje gaćice i prste u vaginu. Svetlo u meni se ugasilo. Ne znam koliko je to trajalo, pet, deset ili dva minuta, imalo je isti učinak. On je otišao, ja sam oprala ruke u malom toaletu i u tom sam toaletu ostavila dete u sebi, prepolovila sam se i nisam se toga sećala dok ga nisam ponovno videla u sedmom razredu. Morala sam da idem kod njega da mi da pomazanje. Pogledala sam ga i doživela sam trenutak u kome sam sama sebi rekla: To je čovek koji me silovao, sada sam imala reči i mrzela sam jer sam morala da idem ići kod njega“.

Što Vas je nateralo da progovorite?

„Trebalo mi je do 52. godine da progovorim, nastavila sam da radim u Crkvi, postala časna. I nisam htela toga da se prisećam jer sam znala ako se s time suočim da ću izgubiti nešto što volim, a volela sam Crkvu. Ali s 52 godine sam valjda bila dovoljno hrabra da kažem, i to je bilo na radionici o seksualnom zlostavljanju sveštenstva. Probudila sam se i rekla to se meni dogodilo i moram nešto učiniti. U međuvremenu sam se suočila sa zlostavljačem, ali on nije snosio nikakve ozbiljnije posledice. Zato sam na ovom samitu htjela da čujem šta ćemo sa sveštenicima predatorima koji su sada u Crkvi, a ima ih puno. Možete naći njihova imena na bishop-accountability.org, imam spisak biskupa koji su optuženi za prikrivanje i/ili zlostavljanje. Ti ljudi moraju snositi ozbiljne posledice, ne mogu da nastave da čine zlo deci, a papa da govori obećavam vam da ćemo nešto uraditi čim se dogodi sledeći slučaj. Ali šta je s tvojom braćom koja su ovde i koji su krivi?“

Mislite li da će se nakon ovog susreta nešto promeniti?

„Mislim da je došlo do malene promene zahvaljujući samitu, razgovaramo o ovome, ljude napokon počinje da ljuti to. Ali mislim da će biti potrebno dosta vremena, mi preživeli nismo čuli ono što smo hteli. Želimo da čujemo šta će papa učiniti oko problema koji danas postoji među klerom“.

(N1 Zagreb)