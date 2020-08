Jezivi detalji iz sudskih dokumenata: Maloletnice primorane na seks sa princom

Novoobjavljena dokumenta u sudskom procesu protiv Gislejn Maksvel, glavne saradnice seksualnog trafikanta i predatora Džefrija Epstajna, otkrili su nove detalje o njegovom prijateljstvu sa princom Endrjuom, uključujući i to da je Epstajn primoravao maloletne devojke da spavaju sa princom kako bi prikupio osetljive informacije o članu britanskog plemstva.

Dokumenta koja je objavio sud u Njujorku govore o jednom od ugovorenih susreta koji se odigrao na privatnom Epstajnovom ostrvu na Devičanskim ostrvima.

Navodi se da je Epstajn primorao devojku, koja je u sudskom procesu poznata kao Džejn Do br. 3 ali joj je pravo ime Virdžinija Roberts, da „uradi sve što princ od nje zahteva i da mu posle raportira sa detaljima seksualnog zlostavljanja“.

Epstajn je, navodno, podvodio devojku i nudio njene seksualne usluge moćnim ljudima kako bi im se „dodvorio i iskoristio to za svoju poslovnu, ličnu, političku i finansijsku dobit, kao i da dođe do potencijalno inkriminišućih informacija kojima bi mogao da ih ucenjuje“.

U njegove klijente spadali su prominentni američki političari, moćni poslovni ljudi, strani predsednici, premijeri i drugi svetski lideri.

Osim toga, dokumenta takođe sadrže i tvrdnje da je princ Endrju pokušao da lobira u SAD na strani Epstajna kako bi dobio što povoljniju nagodbu u sudskom procesu koji je uključivao prostituciju dece iz 2008. godine.

Robinja za seksualne usluge i ostrvske orgije

Objavljeni papiri su deo tužbe iz 2015. godine, koju su protiv Epstajna vodile druge devojke koje je podvodio, poznate kao Džejn Do br. 1 i Džejn Do br. 2. Njihovo objavljivanje zahtevali su advokati Virdžinije Roberts (Džejn Do br. 3) koja pred njujorškim sudom optužuje Epstajnovu madam i saradnicu Gislejn Maksvel.

Tvrdi se takođe da se u još neobjavljenim dokumentima navodi da je Virdžinija Roberts tri puta bila primorana da ima seksualan odnos sa princom Endrjuom – tokom orgije na ostrvu i u Maksvelinim stanovima u Londonu i Njujorku.

Preciznih datuma o navodnim dešavanjima nema, ali se tvrdi da je Gislejn Maksvel prvi put prišla Virdžniji Roberts 1999. godine, kada je imala 15 godina. Epstajn ju je koristio kao „roba za seksualne usluge“ od 1999. do 2002. godine, pre nego što je uspela da pobegne.

