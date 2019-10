Jezivo: Uragan Lorenco doneće Azorskim ostrvima talase od 22 metra (video)

Talasi visoki i do 22 metra i uraganski nalet vetra od preko 200 kilometara na čas prognozirani su za delove Azorskih ostrva kada uragan Lorenco pogodi taj arhipelag u Atlantskom okeanu, navodi AP.

Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju izdao je upozorenja o uraganu za sedam od devet vulkanskih Azorskih ostrva i upozorenje za tropsku oluju za preostala dva.

Na udaljenim ostrvima živi oko 250.000 ljudi.

​Vlasti na Azorskim ostrvima izdale su crveno upozorenje za dva najzapadnija ostrva Flores i Korvo, od ponoći do sutra u podne.

The Head of Forecasting at Met Éireann has said it is impossible to predict how Hurricane Lorenzo will affect Ireland, but the storm's trajectory should become clearer over the next 48 hours https://t.co/IgqadWUw7p

Pored snažnog vetra i nemirnog mora, prognozira se i obilna kiša. Za pet centralnih ostrva izdato je crveno upozorenje za danas.

Azorska regionalna Vlada poslala je ekipe da očiste odvodne sisteme tokom današnjeg mirnog vremena i upozorila je stanovnike da pripreme svoje domove.

Zooming out— here’s a look at how large #Lorenzo is. About 700 miles wide in the cloud shield, with TS winds in 300-400 miles of that. There’s no hurricane on record that strong and large there- looks more like a WPac super typhoon pic.twitter.com/p9zOk7n1Ks

— Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) September 26, 2019