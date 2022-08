Joanikije: Ako bude osporavanja Temeljnog ugovora boricemo se

PODGORICA – Temeljni ugovor je potpisan i on se ne može poništavati ni menjati osim u saglasnosti obe strane, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i dodao da će se crkva boriti za svoja prava ako neko bude hteo da ospori taj dokument.

„Crkvu ne konstituiše Temeljni ugovor ili bilo koji zakon ovog sveta već Isus Hrist, ali u ovom svetu je dobro da se urede odnosi između crkve i države, naročito kada imamo u vidu da su crkva i država odvojene, kako ne bi bile dva entiteta koja nemaju nikakav međusobni dodir, a obe se bave istim narodom“, kazao je mitropolit za RTCG.

On je dodao da je uvek smatrao da te odnose treba urediti na principu međusobnog uvažavanja, ravnopravnosti i saradnje.

Mitropolit je kazao da nijedan ugovor u Crnoj Gori nije bio toliko pod lupom javnosti poput Temeljnog govora države Crne Gore i SPC.

„Nacrt ugovora je crkva dostavila 2012. godine, ali Vlada tada nije odgovarala. Vlada Zdravka Krivokapića je počela da se bavi tim tekstom i usvojila ga je na Vladi i objavila i on je bio dostupan javnosti. To je isti tekst iz 2012. godine, koji je pokojni mitropolit Amfilohije dostavio Vladi Crne Gore“, kazao je Joanikije.

Joanikije je kazao da potpisivanjem Temeljnog ugovora SPC nije dobila ništa više nego Katolička crkva ili Islamska zajednica svojim ugovorima.

„Možda smo u nekom pogledu dobili i manje nego Katolička crkva. Oko javno-pravnog statusa, tu je mnogo više naglašen javno-pravni subjektivitet Katoličke crkve u Crnoj Gori nego SPC“, kazao je.

„Mi tim dokumentom nismo dobili ništa više nego što nam je to obezbeđeno Ustavom i zakonima Crne Gore. To je dokument koji izražava dobru volju dve strane o međusobnoj saradnji, a nje svakako mora biti“, kazao je on.

Evetualno osporavanje Temeljnog ugovora Joanikije je nazvao nasiljem nad crkvom.

Ugovor je potpisan i on se ne može poništavati ni menjati osim u saglasnosti obe strane.

„Ne znam za mogućnost jednostranog raskida ugovora. Mi smo otvoreni za sve, ali mislim da je na to pitanje stavljena tačka. Neće se ništa suštinski promeniti, imamo Zakon o slobodi veroispovesti koji nije idealan, ali je prihvatljiv, Temeljni ugovor koji nije idealan, ali je prihvatljiv. Mislim da je tim položaj SPC u Crnoj Gori rešen. Ako neko to hoće da ospori, mi ćemo se boriti za svoja prava kao i do sada“, kazao je Joanikije.

Mitropolit smatra da se usvajanjem ugovora doprinelo mnogo da podele u crnogorskom društvu počnu da se rešavaju.

„Naravno, neće se sve rešiti takvim dokumentom, ali SPC i njeni vernici su bili diskriminisani jer su druge verske zajednice imale ugovore a samo SPC nije“, kazao je on.

(Tanjug)

