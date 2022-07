Joanikije: Država da obezbedi pravo na veronauku

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je, tokom današnje službe u Cetinjskom manastiru, da je država dužna da obezbedi pravo na versku nastavu u osnovnim i srednjim školama.

Kako je objavljeno na sajtu Mitropolije, Joanikije je, osvrnuvši se na komentare „kako je veronauka nešto zaostalo i prevaziđeno i da ugrožava evropski put Crne Gore“, podsetio da se u većini evropskih država veronauka izučava u osnovnim i srednjim školama.

Joanikije je naglasio da pravo na veronauku nije omogućeno Temeljnim ugovorom jer, kako je naveo, Temeljni ugovor to ne može da obezbedi, već „zakoni u državi moraju da obezbede slobodu za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama“, prenosi CDM.

„Roditelji koji žele da njihova deca uče veronauku, imaju to pravo i država je dužna da im to pravo obezbedi i to u osnovnim državnim i srednjim školama, kao građanima svoje zemlje“, rekao je Joanikije.

On je istakao da je to pravo i roditelja i dece, koje niko ne može da ospori.

„I upravo oni koji to pričaju, oni su najviše antievropski i oni najviše ugrožavaju sekularni karakter države, jer sekularnost države podrazumeva da svi imaju ista prava. Većina naroda u Crnoj Gori je verujuća, bez obzira da li pripada pravoslavnoj ili islamskoj ili katoličkoj veri, većina naroda je verujuća i i moramo saopštiti da je to pravo nažalost uskraceno”, rekao je mitropolit Joanikije.

(Tanjug)

