Joanikije: Mene ne šalje nijedna država, već SPC

CETINJE -Izabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je protivnicima njegovog ustoličenja u Cetinjskom manastiru da Crnoj Gori ne priliči da, kako je rekao, bajrače sa bajrakom antifašizma prihvataju ideologiju najvećeg fašiste sa ovog područja – „prokletoga Sekule Drljevića“.

Mitropolit Joanikije je istakao da ono što ne može da prihvati je da se u Crnoj Gori širi retorika velikog fašističkog sluge i kurira poglavnika Anta Pavelića našeg, kako je rekao, izdajnika Sekule Drljevića.

Poručio je da je isto tako svima jasno da se pod barjakom patriotizma mnogo kralo i mnogo upropašćavalo, kao što se i pod barjakom antifašizma širila bratska mržnja i razdor, i ranije i danas.

„Kakvi paradoksi, kakvo ludilo, kakva sramota“, rekao je mitropolit i pozvao vernike da se toga slobode.

„Mi hrišćani smo pozvani da se molimo za ovaj svet. Ja ću da idem tim stopama, stopama mojih prethodnika, a oni su išli stopama Hristovim“, rekao je i istakao da poštuje svaku državu – Srbiju i Crnu Goru.

„Mene ne šalje crkva Srbije, mene ne šalje nijedna država, mene šalje Srpska pravoslavna crkva, mene priznaje moje sveštenstvo Mitropolije crnogorsko-primorske i verujući narod Crne Gore“, rekao je i podsetio da je on rođen u Crnoj Gori i da je građanin ove države.

Što se tiče raznih manipulacija u kojima se govori da će grupa ljudi sprečiti njegovu hirotoniju, vladika je rekao da se on hirotonisao pre pune 22 godine upravo u Cetinjskom manstiru.

„Ovde sam praktično započeo službu. Nisam ja od nekud došao u Crnu Goru da je okupiram, otkud meni to da se prepisuje, otkud meni te mogućnosti da ja bilo koga okupiram?! Moje je da okupiram samo ljubav, ali to je ona ljubav koja se ne nameće – to je Hristova ljubav….“, poručio je.

Ukazao je da nekome u Crnoj Gori smeta Srpska pravoslavna crkva i primetio da je čudno da nikada nije čuo da nekome Srbinu u Crnoj Gori, a ima ih, kaže, toliko, smeta to što se ovo zove Mitropolija crnogorska.

„Niti jednom Srbinu iz Crne Gore, niti bilo kome odakle drugo, to dosad nije zasmetalo. Nego nam je svima čast jer znamo njenu istoriju i njenu ulogu od Svetog Save pa do dana današnjeg“, istakao je mitropolit.

Podsetio je da je u Cetinjskom manastiru zakonito hirotonisan, zakonito izabran za episkopa, a nakon smrti mitroplita Amfilohija, zakoniito određen za administratora i poslat na Cetinje, kao i da je zakonito izabran na Svetom arhijerejskom saboru.

„Neka govore braća šta god hoće, ali neka ne lažu“, naveo je Joanikije u jutrošnjoj liturgiji u Cetinjskom manastiru, saopšteno je iz MCP.

Vernike je pozvao da se preobraze, da se, kako je rekao, preporodimo.

„Ja prizivam i sebe i sve vas, i Cetinje i celu Crnu Goru, da se preobrazimo, da radimo o dobru pa ćemo dobro i dočekati i dobro videti, i dobro će se Božije, koga ima u izobilju u ovome narodu, umnožiti u nama“, poručio je mitropolit.

Govoreći o onima koji se protive njegovom ustoličenju rekao je i da ga oni ne priznaju kao svog mitropolita i da hoće da ga proteraju iz Cetinjskog manastira.

„Dobro. Znači oni su se mene odrekli, ali ja kao pastir, kao mitropolit, kao čovek Jevanđelja, ne mogu njih da se odričem. To su moja braća.To je narod koji mi je Bog poverio i ja mislim da u njima ima mnogo dobra“, istakao je mitropollit i upitao kako se do toga došlo i ko je tu sve poradio da ti ljudi tako osećaju i misle.

Dodao je da je to, ipak, druga tema, ali da je spreman i uvek tu za razmenu razloga i misli, ali ne i mržnje i pakosti.

Protivnike njegovog ustoličenja je pozvao da razgovaraju kao ljudi, kako je to, podsetio je, govorio, patrijarh srpski Pavle.

„A to urlikanje i manipulacije, pravo da vam kažem, nije mi to prijatno, ali ako hoće baš neko da urliče i da pravi petljavinu pa neka pravi na svoj obraz“, naveo je Joanikije.

Upozorio ih je, međutim, da, kako je kazao, sami ne navuku prokletstvo na sebe, kao mnogo puta do sada.

Toga se, kazao je, boji jer će to učiniti „izmanipulisani ljudi, pomračeni, zloupotrebljeni“.

(Tanjug)

