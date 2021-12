Joanikije: Odbranili smo svetinje od bezbožne vlasti

ŠIBENIK/PODGORICA – Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije služio je liturgiju u Spasovdanskom hramu u Šibeniku, uz sasluženje domaćina episkopa dalmatinskog Nikodima, monaštva i sveštenstva Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije dalmatinske i poručio da je Božji blagoslov da se narod sa episkopima i sveštenicima objedini oko svetinja.

„I onda kada je izgledalo da ćemo da nestanemo, tada smo uzišli sa Hristom na golgotu i Gospod nas je ukrepio i pokazao silu i blagodat svoje Crkve, njenu nepobedivost“, poručio je mitropolit u besedi.

Naveo je da smo, kao je rekao, „u jednom momentu bili prinuđeni da branimo svetinje“. „To je bio Božiji blagoslov da se saberemo oko naših svetinja, da se objedinimo i tako odbranimo od bezbožne vlasti, koja je htela ne samo da oduzme svetinje i prepiše na državu, nego da nas ponizi, da nam obriše pamćenje i marginalizuje do nestanka“, naveo je mitropolit povodom dve godine od izglasavanja spornog Zakona o slobodi veroispovesti, koji je predložila vlast Mila Đukanovića.

Poručio je da, kada se narod sa svojim episkopima, sveštenicima, objedini oko svetinja, to je velika sila i blagoslov Božiji. To je ona sila koja je nepobediva, ali koja nikoga neće povrediti. To je ono oružje koje deluje spasonosno – to je sila Božije ljubavi, istine, pravde i dobrote, a to je ono što je nepobedivo, a uvek pobeđuje“, rekao je mitropolit juče u Šibeniku, saopštila je Mitropolija crnogorsko-primorska.

(Tanjug)

