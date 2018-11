Još jedan incident na vojnim vežbama NATO-a: Fregata udarila u tanker (video)

Fregata Ratne mornarice Norveške „Helga Ingstad“, koja se jutros sudarila sa naftnim tankerom „TS Sola“ u području norveške luke Bergen, mogla bi uskoro da potone, saopštila je Spasilačka služba Norveške.

That's the $500m #Norwegian Navy frigate HNoMS Helge Ingstad. It collided with a tanker north of Bergen earlier this morning and was deliberately run aground to prevent her sinking. #Norway #Navy pic.twitter.com/4DpwMaAGA8

