Kabinet Krivokapica: DF simbol pol. delovanja u sluzbi rezima

PODGORICA – Kabinet crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića optužio je danas Demokratski front (DF) da je simbol „političkog delovanja u službi očuvanja (starog) režima“, i istakao da je pobedu nad Demokratskom partijom socijalista (DPS) predvodio Krivokapić, a ne bilo ko od lidera DF-a.

Iz kabineta su na taj način reagovali na saopštenje Demokratskog fronta, koji je pozvao Krivokapića da javno iznese koji su poslanici iz tog saveza za koje premijer tvrdi da su pregovarali sa DPS-om Mila Đukanovića ili će u suprotnom, navode, biti „običan lažov“.

U saopštenju iz premijerovog kabineta ističu da je pobedu nad DPS-om nakon 30 godina izvojevao narod Crne Gore, koji je bio najveća žrtva vladavine DPS-a, a tu pobedu je, kako tvrde, „predvodio aktuelni premijer Crne Gore i ne niko od lidera DF“.

„Jasno je onda i ko je gajio otpor prema režimu i ko je rekao dosta 30. avgusta prošle godine. DF, nažalost, jeste simbol, ali ne otpora, nego političkog delovanja u službi očuvanja režima. Da je drugačije, režim DPS-a ne bi trajao tako dugo“, navode u kabinetu premijera.

Kako dalje tvrde, optuživati crnogorskog premijera da sarađuje sa Đukanovićem i DPS-om je „samo skretanje sa teme ko je iz DF i koliko sarađivao sa DPS-om i Đukanovićem i ko danas dogovara sa njim rušenje prve demokratske vlade“, prenosi CDM.

„Krivokapić sa Đukanovićem sarađuje jer mora, i to pod svetlima reflektora. Zbog čega DF sarađuje sa DPS-om i Đukanovićem, daleko od očiju javnosti, to je pitanje na koje građani Crne Gore imaju pravo da čuju odgovor. No odgovor na to pitanje mogao bi da košta DF u političkoj podršci, jer neće biti lako slušati ko je i kako i za koju cenu omogućio Đukanoviću da Crnom Gorom upravlja kao sa svojim feudom“, tvrde u Krivokapicjhevom kabinetu.

Kako dodaju, odnos DF-a sa mitropolitim Amfilohijem i odnos mitropolita sa Krivokapićem poznati su građanima Crne Gore.

„Detalje tih odnosa ne bi trebalo saopštavati, ne zbog DF-a, koji nije birao reči ni za mitropolita, već zbog uspomene na čoveka bez koga se Crna Gora ne bi izbavila iz političkog ropstva”, poručili su iz kabineta predsednika Vlade.

Iz DF-a su danas, reagujući na intervju Krivokapića srpskom portalu Nova, podsetili da je taj savez simbol otpora DPS-u i da su oni ti koji su vodili antirežimsku borbu, dok je on, kažu, posmatrao iz udobne režimske fotelje.

„A sada zloupotrebljava pobedu od 30. avgusta, ne odvajajući se od Mila Đukanovića kao i da njih optužuje za saradnju sa DPS-om, a on to čini svakodnevno“, navodi se u saopštenju tog saveza.

(Tanjug)

